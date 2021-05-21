Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с неприемлемыми действиями властей города Риги в отношении государственного флага Российской Федерации

Как известно, на днях власти г. Риги убрали государственный флаг Российской Федерации из центра города, где были установлены национальные флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. На место российского триколора был помещён флаг Олимпийского комитета России.

Прежде всего, это – неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи предприняли соответствующие демарши в Москве и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений.

К сожалению, эти недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка. Попытки объяснить их ссылками на действия муниципальных чиновников неубедительны. Ссылки на решения международных спортивных структур о неиспользовании на чемпионате мира флага России откровенно жалки – такие ограничения касаются лишь мест проведения спортивных мероприятий. Об этом, кстати, говорили публично и сами представители Риги, обосновывая свое решение о размещении российского флага на улицах города.

Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, будем делать выводы.