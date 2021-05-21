О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с советником Президента Ливанской Республики А.Абу Зейдом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял советника Президента Ливанской Республики Амаля Абу Зейда.

В ходе беседы состоялось предметное обсуждение складывающейся обстановки на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Ливане. Подчеркивалась важность продолжения усилий в интересах формирования нового ливанского правительства во главе с Саадом Харири с целью скорейшего преодоления социально-экономического кризиса в этой стране.

С российской стороны была подтверждена поддержка суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Ливанской Республики, права ливанцев самостоятельно, без внешнего вмешательства принимать решения по всем вопросам национальной повестки дня на основе диалога и взаимного учета законных интересов.