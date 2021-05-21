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25.05.2120:11
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Государства Палестина в Москве А.Нофалем
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25 мая заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин встретился с Послом Государства Палестина в Москве А.Нофалем по его просьбе.
Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия на международных площадках. Особое внимание было уделено рассмотрению различных аспектов нынешней ситуации в палестино-израильском урегулировании в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и её отделении в Женеве.