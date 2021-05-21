О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с представителем ВОЗ в Российской Федерации Мелитой Вуйнович

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 мая в МИД России состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Российской Федерации Мелитой Вуйнович.

В ходе беседы стороны обсудили некоторые аспекты взаимодействия России и ВОЗ с упором на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), затронули актуальные вопросы повестки дня 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (24 мая - 1 июня).