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Об участии заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова во встрече шерп/су-шерп стран БРИКС
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС С.А.Рябков принял участие в открытии очередного заседания шерп/су-шерп стран «пятерки» в формате видеоконференции.
Рассмотрены актуальные вопросы пятистороннего сотрудничества по трем направлениям стратегического партнерства БРИКС – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.
Обсуждены ход реализации приоритетов взаимодействия в год индийского председательства в объединении, а также подготовка к предстоящей полноформатной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.