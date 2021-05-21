Об участии заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова во встрече шерп/су-шерп стран БРИКС

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации, шерпа России в БРИКС С.А.Рябков принял участие в открытии очередного заседания шерп/су-шерп стран «пятерки» в формате видеоконференции.

Рассмотрены актуальные вопросы пятистороннего сотрудничества по трем направлениям стратегического партнерства БРИКС – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.

Обсуждены ход реализации приоритетов взаимодействия в год индийского председательства в объединении, а также подготовка к предстоящей полноформатной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС.