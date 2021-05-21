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25.05.2117:38
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Парагвая Р.Диасом Перейрой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
25 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с Послом Республики Парагвай Рамоном Антеро Диасом Перейрой в связи с завершением его дипломатической миссии в Москве.
В ходе беседы, прошедшей в теплой и дружественной обстановке, были подведены итоги совместной работы по укреплению российско-парагвайского сотрудничества, затронуты актуальные аспекты двусторонней повестки дня, а также некоторые международные вопросы.