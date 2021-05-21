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25.05.2116:55

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 мая состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем.

Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия и предстоящие контакты по линии внешнеполитических ведомств.

Отдельно были затронуты события, связанные с экстренной посадкой 23 мая с.г в аэропорту Минска самолета авиакомпании «Ryanair». С российской стороны приветствовалась готовность белорусских властей предоставить необходимые материалы и обеспечить проведение всестороннего тщательного и транспарентного расследования произошедшего.

При обсуждении ситуации с задержанием российской гражданки С.Сапеги, также находившейся на борту самолета, с белорусской стороны прозвучало обещание в ближайшее время  обеспечить к ней доступ российских консульских сотрудников.

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