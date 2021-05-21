Об участии заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова в онлайн-конференции по случаю 45-летия установления российско-филиппинских дипломатических отношений

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов принял участие в онлайн-конференции, посвященной 45-летию установления российско-филиппинских дипломатических отношений.

В своем выступлении И.В.Моргулов, в частности, отметил, что настрой двух стран на активизацию дружественных связей остается неизменным. За прошедшие годы взаимодействие России с Филиппинами, являющимися одним из ключевых государств-членов АСЕАН, приобрело зрелый обоюдовыгодный характер. Свидетельство тому – активное развитие политического диалога, близость или совпадение позиций на международной арене, расширение сотрудничества в области обороны и безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Особый акцент был сделан на кооперации в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции, включая поставки партнерам российской вакцины «Спутник V».

В данном мероприятии, организаторами которого стали МГИМО МИД России и Институт загранслужбы МИД Филиппин, также приняли участие заместитель Министра иностранных дел Республики Филиппины Э.Буенсусесо, послы двух стран в Маниле и Москве, представители ведомств экономического блока, научных и общественных кругов обеих сторон.