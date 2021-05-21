О предстоящих переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики (ЙР) А.Бен Мубараком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 мая в Сочи пройдут переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики (ЙР) Ахмедом Авадом Бен Мубараком, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Рассматриваем предстоящую встречу министров как составную часть нашей адресной работы со всеми сторонами продолжающегося в ЙР с марта 2015 г. вооруженного противостояния, а также заинтересованными внешними игроками.

Последовательно выступаем за то, чтобы участники йеменского конфликта как можно скорее вышли из замкнутого круга насилия и встали на путь мирного разрешения существующих разногласий. Альтернативы межйеменским переговорам, предусматривающим учёт законных интересов и озабоченностей друг друга, по нашему глубокому убеждению, нет и быть не может.

Поддерживаем соответствующие усилия спецпосланника Генсекретаря ООН по Йемену М.Гриффитса. Видим при этом нашу общую конечную цель в комплексном и долговременном урегулировании многочисленных проблем, с которыми сталкивается Йемен и в значительной мере ощущают на себе расположенные рядом с ним государства.

Предметом особой тревоги остается тяжелое социально-экономическое положение в ЙР, характеризуемое ООН как крупнейшая гуманитарная катастрофа в мире. Подтверждаем необходимость полного снятия морской, сухопутной и воздушной блокады Йемена, отмены ограничений на доставку продовольствия, лекарств и других товаров первой необходимости во все районы страны.

Серьезную обеспокоенность вызывают также непрекращающиеся нападения на гражданские объекты. Настоятельно призываем противоборствующие стороны к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, незамедлительному и полному отказу от боевых операций, которые приводят к разрушению невоенной инфраструктуры и жертвам среди населения.

Кризис в Йемене непосредственным образом сказывается на наших двусторонних отношениях с этой страной, которые имеют богатую историю, носят традиционно дружественный характер. В условиях продолжающихся боевых действий реализация большинства совместных проектов в торгово-экономической, культурно-образовательной и других сферах была вынужденно приостановлена. Исходим из того, что условия для возобновления взаимовыгодного многопланового сотрудничества с Йеменом появятся после достижения устойчивой нормализации обстановки в этой стране и формирования там единых органов власти.