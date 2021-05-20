Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о задержании российской гражданки в Белоруссии

Вопрос: 24 мая самопровозглашенный «избранный лидер» Белоруссии С.Тихановская заявила в СМИ, будто российский консул «отказался оказывать помощь» россиянке С.А.Сапеге, задержанной 23 мая в Минске вместе с ее молодым человеком – одним из основателей телеграм-канала «NEXTA» Р.Протасевичем. Так ли это и, если нет, то какие шаги предпринимает Посольство России в Минске для защиты прав нашей соотечественницы?

Ответ: К сожалению, мы имеем дело с очередным случаем откровенной клеветы и дезинформации. Российское посольство в Минске еще вчера опубликовало опровержение этого вранья на своей странице в соцсетях, на что я уже обращала внимание своих подписчиков в «Фейсбуке».

Утром 24 мая Посольство направило в МИД Белоруссии ноту с запросом официального подтверждения задержания гражданки России и предоставления в кратчайшие сроки консульского доступа к ней.

Белорусская сторона подтвердила факт задержания С.А.Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. По истечении трех суток в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении.

В первой половине дня 24 мая российский консул встретился с родителями С.А.Сапеги. Он информировал их о предпринимаемых Посольством действиях и рекомендовал на случай необходимости квалифицированной юридической помощи адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан, который уже приступил к работе.

Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с С.А.Сапегой в самое ближайшее время.