Выступление и ответ на вопрос СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром по иностранным и европейским делам Республики Мальта Э.Бартоло по итогам переговоров, Сочи, 25 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели переговоры с моим коллегой из Мальты Э.Бартоло. Удовлетворены обсуждением двусторонних отношений, их перспектив и дальнейшего взаимодействия в многосторонних организациях.

Констатировали, что, несмотря на непростую ситуацию в международных делах, сохраняющиеся эпидемиологические ограничения, наши страны заинтересованы развивать отношения в различных областях. Есть конкретные факты, подтверждающие это движение.

Приветствовали активную совместную работу по укреплению двусторонней договорно-правовой базы. Готов к подписанию ряд межведомственных меморандумов в сферах культуры, спорта, молодежной политики, здравоохранения.

Условились содействовать реализации планов в отношении межпарламентских контактов. Будем способствовать расширению торгово-экономических связей, в том числе через интенсификацию работы по линии профильных ведомств, экономических операторов и российских регионов. Краснодарский край, г.Кемерово, Калужская область проявляют интерес к тому, чтобы установить партнерские отношения, в том числе в хозяйственной области.

Отметили усилия Мальты по адаптации национального законодательства – в частности, в налоговой сфере – к требованиям международных финансовых регуляторов. Признательны партнерам за оперативную ратификацию протокола к двусторонней Конвенции об избежании двойного налогообложения. Это пойдет на пользу правовому регулированию отношений между нашими странами в этой сфере.

Рассмотрели возможности сопряжения усилий в деле борьбы с пандемией коронавируса.

Высказались в пользу постепенного восстановления туристических обменов, в том числе с учетом возобновления с сегодняшнего дня регулярных прямых рейсов «Аэрофлота» на Мальту.

Обсудили международные дела. Россия ценит нейтралитет, закрепленный в Конституции Мальты 1987 г., и проводимый Валлеттой миролюбивый, прагматичный, ответственный и сбалансированный внешнеполитический курс.

Говорили об отношениях между Россией и Евросоюзом. Они переживают непростой период вследствие решений, принятых в Брюсселе в 2014 г. по развалу всей архитектуры нашего взаимодействия. Подтвердили готовность восстановить сотрудничество, если Евросоюз будет делать это на взаимоуважительной, паритетной основе, а не через навязывание нам своих односторонних «предварительных условий».

Обменялись мнениями о ситуации в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и Севере Африки, в том числе по Ливии и по сирийскому урегулированию. Рассказали о стремлении России, Турции и Ирана в рамках Астанинского формата продвигать договоренности в сфере преодоления кризиса в Сирии.

Обсудили наше взаимодействие в ООН, Совете Европы, ОДКБ, в том числе по вопросам, являющимся предметом российских инициатив в этих структурах. Особый интерес у мальтийских коллег вызывает перспектива сотрудничества по информационной безопасности. Надеемся, что соответствующие ведомства наших стран вступят в контакт и изучат имеющиеся возможности.

Договорились продолжать диалог по линии внешнеполитических ведомств. Условились согласовать сроки ближайших консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел и директоров департаментов.

Хотел поблагодарить коллегу за плодотворную работу.

Вопрос: Как продвигается подготовка возможной встречи президентов России и США? Только что в Кремле заявили, что уже в ближайшее время сообщат о своем решении, а также что одной из тем, которая может подниматься на такого рода переговорах, будет контроль над вооружениями и в целом вопросы стабильности. На Ваш взгляд, о чем еще нам можно и нужно разговаривать с США?

Как Вы можете прокомментировать итоги состоявшейся накануне в Женеве встречи Секретаря Совета Безопасности России Н.П.Патрушева с американским визави Дж.Салливаном? Именно Женеву называют в качестве одного из наиболее вероятных мест проведения встречи на высшем уровне.

С.В.Лавров: Разговор, состоявшийся вчера у Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Н.П.Патрушева с Помощником Президента США по национальной безопасности Дж.Салливаном, касался всего спектра наших отношений, точно так же, как мои переговоры с Государственным секретарем США Э.Блинкеном в Исландии за неделю до этого.

И в том, и в другом случае разговоры были откровенными, не «затушевывающими» наши серьезные и глубокие разногласия по большинству проблем в международной жизни, но также и по вопросам двусторонних отношений.

Считаю, что манера, в которой излагалась позиция американской стороны, была уважительной и позволяющей рассчитывать на то, что через завязывание серьезного, конкретного диалога по практическим, невыдуманным проблемам, общим угрозам и рискам мы можем рассчитывать (если будут предприниматься усилия с обеих сторон) на снятие определенных раздражителей. Это будет небыстро, непросто.

Как уже не раз было сказано, мы позитивно оценили предложение Президента США Дж.Байдена провести встречу «в верхах». Вы процитировали сообщение Кремля. Ждать осталось совсем недолго. Наша окончательная позиция будет объявлена в самое ближайшее время.