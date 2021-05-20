Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром по иностранным и европейским делам Республики Мальта Э.Бартоло, Сочи, 25 мая 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Рад приветствовать Вас и Вашу делегацию в Сочи. Ценим возможность обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений, по региональной и международной проблематике.

Хотел бы выразить признательность за соболезнования, которые Вы направили в наш адрес по поводу трагедии, случившейся недавно в Казани.

Заинтересованы в развитии диалога, создании условий для контактов между людьми. Символично, что с 25 мая «Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярного авиасообщения с Мальтой.

Рассчитываю на полезный разговор. Добро пожаловать.