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25.05.2113:09
Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром по иностранным и европейским делам Республики Мальта Э.Бартоло, Сочи, 25 мая 2021 года
Уважаемый г-н Министр,
Рад приветствовать Вас и Вашу делегацию в Сочи. Ценим возможность обменяться мнениями по всему комплексу двусторонних отношений, по региональной и международной проблематике.
Хотел бы выразить признательность за соболезнования, которые Вы направили в наш адрес по поводу трагедии, случившейся недавно в Казани.
Заинтересованы в развитии диалога, создании условий для контактов между людьми. Символично, что с 25 мая «Аэрофлот» объявил о возобновлении регулярного авиасообщения с Мальтой.
Рассчитываю на полезный разговор. Добро пожаловать.