Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с продлением договорённостей между Ираном и МАГАТЭ по проверкам

24 мая было объявлено о продлении на один месяц временных «технических пониманий» между Ираном и МАГАТЭ, в рамках которых Агентство сохраняет полевое присутствие и продолжает плотный мониторинг за ядерной программой ИРИ в условиях действующего в этой стране закона о «стратегических мерах».

Приветствуем достижение этих договорённостей. Исходим из того, что они создают необходимое политическое пространство для продолжения интенсивных переговоров, направленных на обеспечение устойчивой и полнокровной реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Тесное сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ в области проверки является важнейшим стабилизирующим фактором, залогом предсказуемости и прозрачности иранской ядерной программы, гарантией отсутствия связанных с ней распространенческих рисков.

Начало очередного раунда многосторонних консультаций под эгидой Совместной комиссии СВПД запланировано на 25 мая. Надеемся, что благодаря консолидированным усилиям всех стран-участниц «ядерной сделки», включая Иран, а также представителей США удастся продвинуться по пути согласования встречных шагов, которые предстоит предпринять Вашингтону в плане соблюдения жёстких требований СВПД, что в свою очередь создаст необходимые условия для «разморозки» Тегераном добровольных обязательств, приостановленных в ответ на грубые американские нарушения всеобъемлющих договорённостей 2015 г. и резолюции СБ ООН 2231. Считаем, что действия США и Ирана должны быть тщательно синхронизированы и полностью соответствовать букве СВПД. Только так можно вернуть осуществление «ядерной сделки» в изначально согласованные рамки и придать этому процессу уверенную перспективу.

Призываем всех партнёров по СВПД, а также США приложить максимум усилий для того, чтобы в кратчайший срок справиться с поставленной задачей.