Выступление спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова на ХV международной конференции африканистов «Судьбы Африки в современном мире», Москва, 24 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Коллеги, друзья,

Рад приветствовать участников XV международной конференции африканистов «Судьбы Африки в современном мире».

Прежде всего хотел бы поблагодарить Российскую академию наук за организацию такого форума и выразить признательность члену Президиума Российской академии наук, директору Института Африки Ирине Олеговне Абрамовой, во многом благодаря которой мы и открываем сегодняшнее мероприятие.

Очень символично, что эта Конференция начинает свою работу в канун отмечаемого 25 мая Дня Африки. По этому случаю Президент Российской Федерации В.В.Путин направил поздравительное послание главам государств и правительств стран Африки, в котором, в частности, отметил, что «африканские страны достигли значительных успехов в экономической и социальной областях, играют растущую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня. В рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур расширяется конструктивное многостороннее сотрудничество, продвигаются взаимовыгодные интеграционные процессы».

Отношения России с Африкой проверены временем и имеют долгую историю – с периода борьбы африканцев за свою независимость, когда на континенте еще только шел процесс формирования основ государственности, становления национальных экономик. Наша страна внесла весомый вклад в усилия по деколонизации Африки. А сегодня мы являемся свидетелями нового этапа российско-африканского сотрудничества.

Внимание, которое мы уделяем Африке, подкреплено поддержкой на самом высоком уровне: Президентом Российской Федерации В.В.Путиным африканское направление включено в число основных внешнеполитических приоритетов, а первый саммит Россия – Африка, прошедший в Сочи в октябре 2019 г., подтвердил наш серьезный настрой на дальнейшее разноплановое развитие связей с континентом и ответное стремление африканцев к активизации диалога. Политическое, экономическое, военно-техническое, гуманитарное взаимодействие сейчас находится на подъеме. Главное для нас – это не упустить момент и активно содействовать наращиванию полноформатного многопланового взаимовыгодного сотрудничества России с государствами Африканского континента.

Мы нацелены двигаться вперед вместе с нашими африканскими друзьями. Настроены делиться нашим опытом не только в традиционных областях, но и в новых, высоко-технологичных, которые востребованы сегодня все больше и больше. Готовы, действуя сообща, помочь преодолеть разрыв, отделяющий страны Африки от современного «hi-tech» сообщества. Уверен, что такое сотрудничество принесет пользу обеим сторонам.

В настоящее время мы уже приступили к подготовке второго саммита Россия – Африка, который состоится уже в следующем, 2022 году в одной из стран Африки. Созданы Секретариат Форума партнерства Россия – Африка, а также Координационный, Общественный и Научный советы; учреждена Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА). Полным ходом ведется работа над «дорожными картами» российско-африканского сотрудничества в экономической, научной и гуманитарной сферах.

Предстоящему саммиту, как это было и с первым, так же будет предшествовать большое количество мероприятий в различных областях нашего взаимодействия. Укреплению академических, культурных и молодежных связей способствовали российско-африканские общественные форумы, организованные в конце прошлого года. В марте этого года «Единая Россия» провела Международную межпартийную конференцию «Россия – Африка: возрождая традиции». В апреле на базе РУДН состоялась Международная конференция «Развитие российско-африканского сотрудничества». На прошлой неделе прошли конференция «Россия и Африка в зеркале СМИ» – на площадке ИТАР-ТАСС и Международная конференция «Россия – Африка: строим будущее вместе» – в Дипломатической академии МИД России.

Мы с удовлетворением отмечаем растущий интерес к Африке экспертного сообщества и надеемся на активное подключение ученых, политиков, экономистов к выработке новых идей в контексте подготовки к предстоящему Саммиту. Независимая оценка академических кругов состояния и перспектив наших связей со странами Африканского континента имеет для нас большое значение. Со своей стороны МИД России готов делиться практическим опытом, накопленным за годы сотрудничества с государствами Африки. Такая синергия взглядов, с нашей точки зрения, приведет к рождению новых подходов к дальнейшему развитию российско-африканского взаимодействия.

Желаю всем участникам Конференции интересной и плодотворной дискуссии.