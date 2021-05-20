Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с событиями вокруг посадки в Минске самолета «Ryanair»

Внимательно следим за развитием событий вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска 23 мая самолета авиакомпании «Ryanair», следовавшего по маршруту Афины – Вильнюс.

По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС.

Мы приняли к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей телеграм-канала «NEXTA» Р.Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности. Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии. Есть информация, что, кроме Р.Протасевича, на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу Посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь.

Вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ. Они требуют отпустить задержанного Р.Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа». Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало.

В 2013 г. по требованию спецслужб США, охотившихся тогда за экс-агентом ЦРУ Э.Сноуденом, был принудительно посажен в Вене и досмотрен самолет Президента Боливии, который летел из Москвы. В 2004 г. США вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич следовавший по маршруту Москва-Барбадос-Аспен личный борт бывшего первого замминистра финансов России, а впоследствии сенатора А.П.Вавилова, которого подвергли многочасовому допросу.

В 2012 г. Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва – Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз.

Объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры. В 2016 г. самолет «Белавиа», вылетевший из киевского аэропорта, за 50 км до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста «Антимайдана» А.Мартиросяна. По схожему сценарию украинские спецслужбы планировали в 2019 г. захватить «вагнеровцев» – с помощью экстренной посадки в Киеве самолета из Минска в Стамбул. К счастью, эта операция СБУ провалилась.

Характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания.

Обращаем внимание на заявление официального представителя МИД Белоруссии, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов.

Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию.