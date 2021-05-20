О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Саудовской Аравии в Москве А.Аль-Ахмедом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Абдуррахмана Аль-Ахмеда.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены приоритетные аспекты двусторонней повестки дня, включая взаимодействие Москвы и Эр-Рияда в рамках Группы стратегического видения «Россия – исламский мир».

Была затронута также актуальная ближневосточная проблематика с акцентом на обстановку в Йемене и палестино-израильском урегулировании.