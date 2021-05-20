О предстоящих переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра по иностранным и европейским делам Мальты Э.Бартоло

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 мая состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра по иностранным и европейским делам Республики Мальта Эвариста Бартоло, который прибудет в Сочи с рабочим визитом.

Россию и Мальту связывают давние традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Между двумя странами поддерживается регулярный диалог по двусторонним вопросам и международной проблематике. Учитывая непростые отношения России с Евросоюзом, в настоящее время особо ценится закрепленный в Конституции 1987 г. принцип нейтралитета Мальты, благодаря которому даже в самые острые периоды отношений Мальта сохраняет свою линию в диалоге с Россией.

В Москве и в Валлетте имеется общее понимание того, что визит позволит придать дополнительный импульс развитию российско-мальтийских отношений. Ожидается, что стороны обменяются мнениями относительно возможностей активизации двустороннего экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные аспекты российско-мальтийских межгосударственных отношений в политической, экономической и культурной сферах, а также темы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Особое внимание предполагается уделить отношениям России с Евросоюзом, ситуации в Средиземноморском регионе, урегулированию положения в Ливии и Сирии, содействию достижения принципов Устава ООН, сотрудничеству в области борьбы с пандемией, а также вопросам международной безопасности.