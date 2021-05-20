О вызове в МИД России посла Колумбии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 мая в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Колумбии в Российской Федерации А.Лопес Кабальеро, которому выражено удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями министра обороны Колумбии Д.Молано о «кибератаках, осуществлявшихся из России». Данное утверждение прозвучало у Д.Молано в контексте якобы имевшего место иностранного вмешательства с целью подстегнуть внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в Колумбии.

С российской стороны было подчеркнуто, что мы неоднократно предлагали колумбийским партнерам наладить взаимодействие в области поддержания международной информационной безопасности. Если колумбийская сторона имеет на руках подтвержденные факты компьютерных атак и реально заинтересована установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией и соответствующая инфраструктура. В России уполномоченным органом выступает Национальный центр по компьютерным инцидентам. Кроме того, в свое время российскими компетентными органами был направлен проект договора о правовой помощи, однако колумбийская сторона отказалась от его обсуждения. Вновь призываем партнеров откликнуться на наши призывы во избежание недопонимания в дальнейшем.

Подтверждаем также готовность сотрудничать с колумбийскими коллегами по всему спектру вопросов в интересах поддержания отношений в духе дружбы и взаимного уважения, исторически связывающих Россию и Колумбию.