Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиасом, Сочи, 24 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели содержательные переговоры с греческим коллегой Н.Дендиасом. Это наша четвертая встреча. Контакты носят регулярный характер, что помогает обеспечивать и подтверждает дружественный характер российско-греческих отношений.

Греция – один из важных партнеров Российской Федерации в Европе. В этом году греческий народ отмечал знаменательную дату – 200 лет с начала национально-освободительной борьбы. Можно с уверенностью утверждать, что это наш общий праздник. Россия без преувеличения внесла особый вклад в обретение Грецией независимости, способствовала становлению ее государственности. Традиции дружбы, взаимовыручки проверены временем, уважение и взаимная симпатия составляют прочный фундамент двусторонних связей на современном этапе.

Констатировали, что, несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую обстановку, наше сотрудничество продолжает поступательно развиваться. Трудно переоценить в этой связи роль конструктивного политического диалога на высшем и высоком уровнях. Сегодня мы рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых Президентом Российской Федерации В.В.Путиным и Премьер-министром Греческой Республики К.Мицотакисом, а также решения, обсуждавшиеся в ходе встречи Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина и К.Мицотакиса 24 марта с.г. в Афинах, и их телефонного разговора, состоявшегося 5 мая с.г..

Обсудили пути взаимодействия в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции, обеспечения эпидемиологической безопасности наших граждан.

Договорились содействовать преодолению негативных последствий пандемии COVID-19 для практической кооперации между нашими странами. Подтвердили взаимную заинтересованность в расширении связей, осуществлении совместных проектов в торгово-инвестиционной, научной, энергетической областях и в сфере возобновления туристических потоков. Поддержали созыв заседаний рабочих групп Смешанной Российско-Греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству и ее пленарного заседания как можно скорее в этом году.

Оценили состояние договорно-правовой базы. Около 20 проектов соглашений находятся в работе. Условились ускорить их подготовку для их подписания в ходе будущих контактов.

У нас хорошо развиваются культурно-гуманитарные обмены. Мы едины в том, что дополнительный импульс контактам между людьми придаст проводимый в этом году под патронатом Президента Российской Федерации В.В.Путина и Премьер-министра Греческой Республики К.Мицотакиса совместный Год истории. В его Программу включено более 120 мероприятий в наших странах. Реализация этого масштабного начинания будет способствовать укреплению доверия и взаимопонимания, дружбы между нашими народами.

Подробно проанализировали ключевые проблемы международной и региональной повестки дня. Договорились продолжать поддерживать тесное взаимодействие на многосторонних площадках, прежде всего в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Коснулись ситуации между Россией и Евросоюзом. Отметили, что наши отношения переживают не лучшие времена. Мы не инициировали санкционную спираль, которая раскручивается Брюсселем. Подтвердили готовность к конструктивному диалогу с ЕС, но исключительно на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а не на основе односторонних нелегитимных требований.

Поговорили о ситуации на Балканах, Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Закавказье. По нашему мнению, все конфликты, сохраняющиеся на этих территориях, могут быть урегулированы исключительно политико-дипломатическим путем на принципах международного права и недопущения конфронтации.

Коллеги поделились оценками состоявшейся недавно неформальной встречи по кипрскому урегулированию в формате «5 + ООН». В свою очередь подчеркнули наш принципиальный подход в пользу решения кипрской проблемы на основе действующих резолюций СБ ООН.

Весьма удовлетворены итогами переговоров и тем, что греческие партнеры в принципиальном плане настроены на дальнейшее продвижение двустороннего взаимодействия в самых разных областях.

В заключение хотел бы пожелать Н.Дендиасу, всей греческой делегации успешного завершения визита, который включает посещение Геленджика и Анапы – городов, тесно связанных с отношениями между нашими народами и сегодня. Там проживает многочисленная греческая диаспора, которая вносит повседневный, весомый, конкретный вклад в упрочение связей между Россией и Грецией.

Спасибо.

Вопрос (перевод с греческого): Вопрос касается Восточного Средиземноморья. В отношении кипрского вопроса Турция требует изменить основу переговорного процесса и принять решения, которые приведут к образованию двух государств. Вместе с тем, в Ливии Турция настаивает на том, чтобы вооружённые силы продолжил оставаться на территории этого государства. Какова позиция России по данному вопросу?

С.В.Лавров: Упоминал в своем вступительном слове, что российская позиция заключается в необходимости добиваться урегулирования на основе имеющихся резолюций СБ ООН. Они предполагают переговоры с целью создания двухобщинной, двухзональной федерации. Именно этим мандатом руководствуется Генеральный секретарь ООН и те люди, которым он конкретно поручил вести кипрскую проблематику. Исходим из этого.

Уже не раз озвучивали нашу позицию за последние годы, когда активизировались усилия по кипрскому урегулированию, заключающуюся в том, что вопросы гарантии безопасности было бы идеально передать в ведение «пятерки» постоянных членов СБ ООН. Будем исходить из этого в своих дальнейших шагах. Готовы, если стороны того пожелают, прилагать посреднические усилия в русле, подчеркну еще раз, принципов, одобренных в СБ ООН.

Вопрос: Как Вы прокомментируете вчерашний инцидент с посадкой самолета авиакомпании «Райанэйр» в Минске, на борту которого находился один из основателей телеграмм-канала «Нехта» Р.Протасевич? Страны ЕС уже выразили обеспокоенность и призвали власти Белоруссии обосновать задержание белорусского журналиста. Какова будет реакция Москвы?

С.В.Лавров: Кремль сделал уже комментарий на эту тему. Выступаем за то, чтобы оценить эту ситуацию не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации. Официальный представитель МИД Республики Беларусь сделал развернутое заявление, подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, следовать всем международным правилам и гарантировать, в случае необходимости, прием международных экспертов. Думаю, что это абсолютно разумный подход. Было подчеркнуто, что Белоруссия готова предоставить все необходимые материалы, которые подтвердят, как было сказано, что соответствующие авиационные власти действовали в рамках международных правил.

С белорусским гражданином в Минске также осталась, как мы можем понять, его знакомая, гражданка России. Мы уже связались с ее отцом. Посольство России в Минске обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ.

Поскольку эта тема сейчас у всех на слуху, ваши коллеги-журналисты практически сразу подготовили подборку материалов, касающихся схожих случаев в прошлом. Наиболее известный эпизод – в 2013 г. по настоянию США Австрия заставила приземлиться самолет президента Боливии без каких-либо последующих извинений. Случай, о котором не так часто говорят, – в 2016 г. самолет белорусских авиалиний был принудительно посажен в Киеве, т.к. Служба безопасности Украины интересовалась гражданином Армении, находившимся на борту. Он был «изъят» с рейса, самолет продолжил полет без каких-либо извинений.

Еще раз подчеркну, важно на трезвую голову оценить эту ситуацию. Белорусские власти готовы предоставить всю необходимую информацию.