Ответ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на вопрос СМИ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиасом, Сочи, 24 мая 2021 года

Вопрос: Как Вы прокомментируете вчерашний инцидент с посадкой самолета авиакомпании «Райанэйр» в Минске, на борту которого находился один из основателей телеграмм-канала «Нехта» Р.Протасевич? Страны ЕС уже выразили обеспокоенность и призвали власти Белоруссии обосновать задержание белорусского журналиста. Какова будет реакция Москвы?

С.В.Лавров: Кремль сделал уже комментарий на эту тему. Выступаем за то, чтобы оценить эту ситуацию не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации. Официальный представитель МИД Республики Беларусь сделал развернутое заявление, подчеркнул готовность белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, следовать всем международным правилам и гарантировать, в случае необходимости, прием международных экспертов. Думаю, что это абсолютно разумный подход. Было подчеркнуто, что Белоруссия готова предоставить все необходимые материалы, которые подтвердят, как было сказано, что соответствующие авиационные власти действовали в рамках международных правил.

С белорусским гражданином в Минске также осталась, как мы можем понять, его знакомая, гражданка России. Мы уже связались с ее отцом. Посольство России в Минске обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ.

Поскольку эта тема сейчас у всех на слуху, ваши коллеги-журналисты практически сразу подготовили подборку материалов, касающихся схожих случаев в прошлом. Наиболее известный эпизод – в 2013 г. по настоянию США Австрия заставила приземлиться самолет президента Боливии без каких-либо последующих извинений. Случай, о котором не так часто говорят, – в 2016 г. самолет белорусских авиалиний был принудительно посажен в Киеве, т.к. Служба безопасности Украины интересовалась гражданином Армении, находившимся на борту. Он был «изъят» с рейса, самолет продолжил полет без каких-либо извинений.

Еще раз подчеркну, важно на трезвую голову оценить эту ситуацию. Белорусские власти готовы предоставить всю необходимую информацию.