Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиасом, Сочи, 24 мая 2021 года

Уважаемый господин Министр,

Дорогие коллеги,

Рады приветствовать вас в Сочи. На юге России исторически особо сильны отношения между нашими народами. Здесь есть памятники греческой античности и общей истории. Тут проживает активная греческая община — около 30 тысяч человек. Надеюсь, вы будете чувствовать себя здесь как дома.

Еще один символический момент: сегодня отмечается день славянской письменности и культуры. Помним, что святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, которые составили славянскую азбуку в IX веке и перевели на славянский язык первые церковные книги, происходили из византийского города Салоники. Иными словами и место, и дата сегодняшней встречи имеют важное символическое значение с точки зрения подтверждения наших тесных исторических уз.

Рассчитываю, что мы сможем подробно обсудить двусторонние отношения, обменяться мнениями по региональным и международным делам.

Добро пожаловать.