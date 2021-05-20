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Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиасом, Сочи, 24 мая 2021 года
Уважаемый господин Министр,
Дорогие коллеги,
Рады приветствовать вас в Сочи. На юге России исторически особо сильны отношения между нашими народами. Здесь есть памятники греческой античности и общей истории. Тут проживает активная греческая община — около 30 тысяч человек. Надеюсь, вы будете чувствовать себя здесь как дома.
Еще один символический момент: сегодня отмечается день славянской письменности и культуры. Помним, что святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, которые составили славянскую азбуку в IX веке и перевели на славянский язык первые церковные книги, происходили из византийского города Салоники. Иными словами и место, и дата сегодняшней встречи имеют важное символическое значение с точки зрения подтверждения наших тесных исторических уз.
Рассчитываю, что мы сможем подробно обсудить двусторонние отношения, обменяться мнениями по региональным и международным делам.
Добро пожаловать.