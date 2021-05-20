Комментарий Посла по особым поручениям МИД России Г.И.Аскальдовича о российских подходах к вопросу свободы вероисповедания и политике США

Опубликованные недавно материалы американских экспертов по столь чувствительной проблематике, как свобода совести и защита прав верующих в мире (недавние доклады Комиссии по свободе верующих и ежегодный доклад Госдепа), с учетом того, что в них дается предвзятая и необъективная оценка политики России, вынуждают нас реагировать.

Вновь подчеркиваем: для нас защита прав верующих – один из безусловных государственных приоритетов. Россия всегда была многоконфессиональным государством и сейчас подает в этом пример остальному миру. На протяжении веков у нас вырабатывались культура совместного проживания, уважительное отношение к традициям многочисленных народов, формирующих нашу нацию. Во многом именно это обстоятельство позволило нам сообща пережить все непростые повороты истории, включая революционные потрясения и две мировые войны, и с учетом в том числе советского прошлого вынести важный урок – вмешательство в религиозную сферу не только преступно, но и крайне опасно для самих инициаторов такого вмешательства, а единственно возможный путь – это путь диалога. Наглядным подтверждением этому являются усилия, которые прилагают религиозные организации, государство и общество для совместного решения насущных вопросов – от сугубо хозяйственных до сакральных. Создано множество механизмов такого диалога как на уровне Президента и Правительства Российской Федерации, так и в рамках федеральных органов власти, руководящих органов субъектов Федерации. Работа идет по линии Парламента, Общественной палаты России и на многих других площадках общения. Здесь стоит особо подчеркнуть, что последствия пандемии в нашей стране без четкой координации действий государства и религиозных организаций, за что им отдельный поклон, были бы более печальными.

А о чем же мы читаем в упомянутых докладах? В них все тот же набор политизированных штампов и измышлений, фактов, во многом почерпнутых из материалов российских НПО, занимающихся правозащитной проблематикой. Принципиально разъясняем: все случаи запрета деятельности на территории нашей страны религиозных объединений или иных структур, использующих религию в корыстных целях, связаны только с одним – нарушениями российского законодательства, а соответствующие процедуры применяются только в крайних случаях и после неоднократных предупреждений со стороны правоохранительных органов. Российские граждане не подвергаются «гонениям за религиозные убеждения», а несут наказание за административные проступки и уголовные преступления. Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то «особом положении». А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ – это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны. У нас все без исключения конфессии «на особом положении» – мусульмане, иудеи, буддисты, протестанты, католики и многие другие. Это наша, исторически обусловленная, реальность. Складывается впечатление, что американские авторы упомянутых докладов просто не понимают, о чем пишут.

И уж тем более Россия не пытается вмешиваться в конфессиональную сферу других государств, чего не скажешь о США. Известно, что Вашингтон уже неоднократно решал свои геополитические задачи без оглядки на существующие нормы миропорядка, разыгрывая в разных регионах «религиозную карту» и провоцируя межконфессиональную напряженность. Это страны Ближнего Востока, Северной Африки, бывшей Югославии, наконец, Украина. Список внушительный. Теперь мы видим, как американские дипломаты открыто призывают к поддержке наспех созданной из раскольников на Украине церковной структуры, а в странах, где расположены поместные православные церкви, не стесняются буквально раздавать указания представителям не только светских властей, но и священнослужителям. Не это ли называется прямым вмешательством в религиозную сферу?

Отказавшись от сотрудничества в Совете ООН по правам человека, где также активно обсуждаются вопросы обеспечения прав верующих, США создали так называемый Международный альянс религиозных свобод. Казалось бы – благое дело! Однако даже при поверхностном прочтении уставных документов этой организации становится очевидным: Альянс – это всего лишь очередной инструмент внешнеполитического давления. Иначе к чему прописывать меры санкционного воздействия?