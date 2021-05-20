Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова газете «Аргументы и факты», Москва, 24 мая 2021 года

Вопрос: Вскоре после телефонного звонка Дж.Байдена В.В.Путину с предложением провести переговоры Вашингтон ввел против России очередные санкции. Кроме того, Дж.Байден так и не извинился перед российским Президентом за то, что назвал его в телеинтервью «убийцей». Возможно ли в этих условиях проводить личную встречу? Или ради высших интересов – сохранения стратегической стабильности в мире, например – подобные обиды можно вынести за скобки?

С.В.Лавров: За последние годы в российско-американских отношениях сложилась нездоровая ситуация. Накопилось немало «раздражителей». Американцы проводят откровенно недружественную линию: вводят санкции, выдвигают в наш адрес бездоказательные обвинения, предпринимают другие враждебные шаги. Включая ничем не спровоцированные публичные выпады, об одном из которых Вы упомянули. Все это создает крайне токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального диалога между нашими странами.

Мы, со своей стороны, всегда выступали за развитие конструктивного, обоюдовыгодного сотрудничества с Вашингтоном, разбор тех «завалов», которые мешают нам двигаться вперед. Как показывает исторический опыт, даже самые глубокие разногласия можно преодолевать при условии, что стремление к этому обоюдно.

На России и США – двух крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности. Без полноценного российско-американского диалога мировому сообществу очень трудно противостоять трансграничным вызовам и угрозам, добиваться урегулирования региональных конфликтов. Об этом, кстати, нам и американцам постоянно напоминают наши международные партнеры. Понимая все это, мы взяли в проработку предложение Вашингтона провести встречу президентов летом этого года в одной из европейских стран. В ходе моей беседы с Госсекретарем США Э.Блинкеном, состоявшейся 20 мая в Рейкьявике, американская сторона проявила в целом конструктивный настрой, что обнадеживает.

Вопрос: Какой может быть повестка встречи двух президентов в июне, если она действительно состоится?

С.В.Лавров: Подготовка предложений к повестке дня – это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах. В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите.

В самом общем плане могу сказать, что, как неоднократно подчеркивал Президент России В.В.Путин, мы готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов. Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов.

Вопрос: Сегодня в США физически нет российского посла, а в России – американского. Случалось ли такое прежде? Можно ли считать этот факт свидетельством новой «холодной войны» между нашими странами? Чем занимается сейчас А.И.Антонов в Москве и вернется ли он в Вашингтон в обозримом будущем?

С.В.Лавров: Вызов посла на консультации – это общепринятый дипломатический жест. Он свидетельствует о неудовлетворенности ситуацией в отношениях, желании углубленно проанализировать их состояние и варианты дальнейшего развития. Это не разрыв связей, а показатель, что в них что-то пошло не так, что требуется «диагностика» и «перенастройка».

Что касается А.И.Антонова, то он проводит встречи не только в МИД, но и в Администрации Президента, Государственной Думе, других российских ведомствах. Пока исходим из того, что еще какое-то время наш посол, как, кстати, и глава дипмиссии США в Москве Дж.Салливан, продолжат работать в своих столицах.

Вопрос: В прошлом году в интервью «АиФ» Вы выразили надежду на скорейшее проведение саммита «ядерной пятерки». Это предложение еще актуально? Кстати, можно ли считать, что продление договора СНВ-3 дает надежду на то, что контроль за ядерными вооружениями все-таки не развалится окончательно, и с Администрацией Дж.Байдена в этом смысле можно вести дела?

С.В.Лавров: Наше предложение о созыве саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН остается в силе. Пандемия коронавируса не позволила собраться в прошлом году, но она не помешала общему замыслу, и мы продолжаем подготовку. Рассчитываем, что встреча лидеров состоится в очном формате после нормализации эпидемиологической обстановки в мире.

Рассматриваем согласие команды Дж.Байдена на продление ДСНВ без предусловий и увязок как обнадеживающий момент. То, что в итоге мы пролонгировали Договор, в полной мере отвечает интересам безопасности обеих сторон, да и всего международного сообщества.

Как станут развиваться события дальше, загадывать не буду. Для нас очевидно, что в нынешних непростых условиях совместные шаги по выправлению ситуации в области стратегической стабильности весьма востребованы.

Приветствуем согласие американской стороны принять продление ДСНВ за отправную точку и приступить к новому этапу двустороннего стратдиалога. Будем готовы включиться в предметную работу с полным осознанием многосложности и нетривиальности накопившихся в данной сфере проблем.

Вопрос: В концентрации войск вокруг Донбасса, которая произошла в апреле, эксперты увидели риск опасной эскалации, ситуацию стали сравнивать с Карибским кризисом 1962 г. Неужели конфликт России и Украины (а ведь новое обострение может случиться в любой момент) действительно способен стать детонатором Третьей мировой войны?

С.В.Лавров: Прежде всего отмечу, что в Донбассе идет внутриукраинский вооруженный конфликт. Он стал следствием госпереворота, приведшего к власти в Киеве радикальные националистические силы.

Именно украинские радикалы и националисты стали насаждать свои порядки и расправляться с теми, кто был с ними не согласен. В их числе оказались жители Донбасса, которые просто отстаивают свою свободу, национально-культурную идентичность, право говорить на родном языке.

Руководство Украины не хочет признавать их законные интересы, отказывается предоставлять Донбассу особый статус, как это предусмотрено Минскими соглашениями. Вместо этого Киев «переводит стрелки» на Россию, пытается выставить ее стороной конфликта, требует усиления антироссийских санкций.

Плановые учения российских вооруженных сил проводятся каждый год и завершают зимне-весенний период боевой подготовки. Они проходят на российской территории и на значительном удалении от Донбасса. Именно эти учения, которые уже завершились, Киев при поддержке западных стран пытался выдать за усиление напряженности.

Пользуясь возможностью, хотел бы обратить внимание, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. «Накачивают» украинскую армию вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку, обучают ВСУ натовским методам ведения войны. Только в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО. То есть каждые полтора-два месяца там проходят маневры. Украинские военные участвуют в крупнейших натовских учениях «Defender Europe 2021». Все это Россия вынуждена учитывать в своем военном планировании. Ну и, конечно, излишне говорить, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта в Донбассе.

Вопрос: В Киеве все чаще говорят о пересмотре Минских соглашений. С чем связываете эту позицию, и что делать, если Украина действительно не хочет эти соглашения выполнять? Есть ли выход из этого тупика?

С.В.Лавров: Действительно, в Киеве в последнее время все чаще об этом говорят. Недавно Президент В.А.Зеленский заявил, что «Минские соглашения нужны не для урегулирования, а лишь для сохранения санкций против России». Глава украинской делегации в Контактной группе Л.М.Кравчук назвал Минск «удавкой на шее Украины и препятствием для урегулирования конфликта». Трудно расценить такие высказывания иначе как отказ от выполнения Комплекса мер.

Причина очевидна. Рейтинг киевской власти неуклонно катится вниз, а обещанного В.А.Зеленским «мира на Донбассе» как не было, так и нет.

Судя по всему, в Киеве считают, что предоставление Отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса в составе украинского государства – а это ключевой элемент Минских соглашений – станет препятствием для продолжения нынешней политики. Политики оголтелого национализма, русофобии, насильственной украинизации, подавления независимых СМИ и преследования несогласных, разрыва вековых связей между нашими народами.

Объяснимо и неуемное стремление Киева изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, поставив на первое место получение под контроль всей российско-украинской границы с последующим проведением местных выборов в Донбассе. Дальнейший сценарий даже не особо скрывается – фильтрация населения с интернированием всех «неблагонадежных» в концентрационных лагерях.

Ожидать, что подобная перспектива вызовет энтузиазм у жителей Донбасса, не приходится. Люди испытывают на себе все ужасы бомбежек и непрекращающихся обстрелов со стороны киевских силовиков, терпят тяжкие лишения в результате установленной украинскими властями экономической блокады.

Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один – четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер. Напомню, что данный документ затвержден в резолюции СБ ООН и тем самым является обязательным к исполнению сторонами конфликта, то есть Киевом, а также Донецком и Луганском.

Вопрос: Главный переговорщик России по Донбассу Д.Н.Козак удивил предложением вести эти переговоры публично, «чтобы было понятно, кто какую сторону занимает». Сразу и не припомнишь в истории дипломатии другие такие примеры. Как, на Ваш взгляд, такая публичность может повлиять на переговоры? Почему обычно они ведутся с глазу на глаз, а не в формате дебатов, например?

С.В.Лавров: Обеспечение конфиденциального характера переговоров является обычной практикой в дипломатии, залогом их успеха. Но это правило работает лишь тогда, когда все стороны действуют добросовестно, нацелены на достижение конкретных результатов.

К сожалению, поведение украинской делегации на переговорах в Контактной группе между Киевом, Донецком и Луганском при содействии ОБСЕ и России свидетельствует об обратном. В немалой степени это относится и к дискуссиям политических советников «нормандской четверки». Именно этим вызвано упомянутое Вами предложение Д.Н.Козака.

Важно понимать, что деструктивная линия на переговорах, идущая вразрез с чаяниями украинцев на восстановление мира на Донбассе, тщательно камуфлируется киевскими властями. Для введения широкой общественности в заблуждение они намеренно искажают итоги встреч, истинные подходы их участников как в рамках Контактной группы, так и в «нормандском» формате. То есть имеет место сознательная и целенаправленная дезинформация.

Приведу конкретный пример. 22 июня 2020 г. в рамках Контактной группы был согласован и подписан документ о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня. Стороны взяли обязательство публично заявить об издании соответствующих приказов и предоставить подтверждение того, что содержание приказа соответствует договоренности.

Ополченцы выполнили свое обязательство практически сразу. Но потребовалось восемь месяцев упорных усилий, прежде всего России в рамках «нормандского» формата, чтобы информация о мерах появилась, наконец, в полном виде и без искажений на сайте Министерства обороны Украины.

Неужели факты такого «наперсточничества», а их можно привести немало, должны оставаться без реакции? Убежден: украинская общественность должна знать своих «героев». Иначе как рядовые украинцы смогут делать правильные выводы о происходящем в их стране?

Вопрос: Вы сказали о возможности разрыва отношений с ЕС, которые и так уже чуть живые. На каких условиях Россия готова эти отношения развивать? Отмена санкций? Прекращение давления по правозащитной тематике, в том числе по «делу Навального»? Что-то ещё?

С.В.Лавров: Действительно, не раз говорил, что наши отношения с Евросоюзом сведены к минимуму. В 2014 г., действуя под давлением США, что открыто признали тогда сами американцы, Брюссель собственноручно обрушил создававшуюся на протяжении двух десятилетий архитектуру взаимодействия.

Это был не наш выбор. Более того, мы всегда последовательно пытались выводить Евросоюз на взаимовыгодное сотрудничество в сферах сопрягающихся интересов. К сожалению, многие из наших предложений были попросту положены евробюрократией под сукно.

Линия Евросоюза на сдерживание России усиливается. Продолжается неприкрытое вмешательство во внутренние дела нашей страны, как, например, в ситуации вокруг А.Навального. Расширяются односторонние санкции против российских граждан и юридических лиц. Тиражируются голословные обвинения в наш адрес.

Последней «новеллой» стало выдвижение Евросоюзом новой триады принципов отношений с Россией. Теперь на первое место поставлены «отпор» и «сдерживание» нашей страны. А третий принцип – «взаимодействие» – ограничен исключительно «интересующими ЕС темами». Возникает вопрос: неужели в Брюсселе всерьез рассчитывают вывести отношения из тупика, применяя подобную заведомо конфронтационную схему? Коллеги должны четко осознавать, что «игры в одни ворота» не будет. Санкциями и угрозами Россию не испугаешь. На любые провокации, недружественные шаги будем и впредь реагировать – если необходимо, жестко, но соразмерно.

При этом подчеркну: у нас сохраняется заинтересованность работать с Евросоюзом и его странами-членами в духе прагматизма и взаимного уважения, при соблюдении общепризнанных норм международного права. Именно на этой основе мы успешно выстраиваем взаимодействие с подавляющим большинством государств Евразии, Африки, Латинской Америки. Уверен, можем многого добиться и в сотрудничестве с нашими европейскими соседями.

Вопрос: Западные СМИ писали, что под вопросом оказалось одобрение российской вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств, поскольку регулятор «предъявил требования выше, чем ожидала Москва». Правда ли это? Учитывая, что многие страны сейчас разрешают туристам приезжать только при условии вакцинации, может ли получится так, что российским гражданам будет закрыт въезд в ЕС, поскольку мы делаем прививки вакциной, не одобренной в Брюсселе?

С.В.Лавров: Российская вакцина «Спутник V» прошла этап т.н. научной консультации в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA). В настоящее время проводится «последовательная экспертиза» препарата.

Исходим из того, что данный вопрос должен носить исключительно профессиональный, деполитизированный характер. Речь идет о здоровье и жизни людей. Главное, чтобы в Евросоюзе руководствовались именно этими соображениями на всех последующих этапах рассмотрения российской заявки.

Напомню, что «Спутник V» на сегодняшний день зарегистрирован более чем в 60 странах. Цифра говорит сама за себя. Нашей вакцине в мире доверяют.

Что касается возобновления туризма, то сегодня предлагается использовать «зеленые цифровые сертификаты». Они будут подтверждать либо факт вакцинации, либо отрицательные результаты теста на коронавирус, либо наличие иммунитета вследствие перенесенного заболевания. Пока эти планы сориентированы, в первую очередь, на восстановление турпотоков внутри ЕС. Обсуждается вопрос о совместимости европейских сертификатов с аналогичными документами или цифровыми приложениями, используемыми в третьих странах.

Есть и предложение Еврокомиссии об облегчении въезда в государства Евросоюза из третьих стран лицам, вакцинированным антиковидными препаратами. Пока речь идет о вакцинах, одобренных только EMA или ВОЗ (последняя проводит оценку «Спутника V» в целях его сертификации). Решающее слово в вопросе регулирования въезда туристов из третьих стран остается за странами-членами ЕС. Многие из них крайне заинтересованы в возобновлении туризма из России.

Следует учитывать, что во многих странах Европы сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. Со своей стороны напоминаем коллегам из ЕС, что любые их шаги должны носить недискриминационный характер и принимать во внимание существование противоковидных вакцин «незападного» происхождения.

Вопрос: Американские войска, вроде бы, наконец, уходят из Афганистана. Однако есть риск, что как только они покинут страну, власть в ней опять захватит Талибан. Есть ли в этом угроза для России?

С.В.Лавров: Россия готова к любому развитию событий в Афганистане. Но, конечно, наш интерес состоит в том, чтобы ситуация там стабилизировалась. С этой целью вместе с другими странами оказываем энергичное содействие процессу национального примирения. В частности, делаем это в рамках расширенной «тройки» с участием России, США, КНР и Пакистана. В дальнейшем имеем в виду активизировать работу Московского формата, куда входят все страны региона и США.

Опасения относительно захвата власти талибами звучат, в первую очередь, со стороны западных наблюдателей. Однако, во-первых, сами талибы заявляют об отсутствии таких намерений, а во-вторых – существуют афганские политические силы, которые, очевидно, не поддержат приход талибов к власти силовым путем.

В наших контактах прямо говорим представителям Движения талибов, что выступаем против монополизации ими власти. Для устойчивого урегулирования необходимо сформировать такое правительство, которое учитывало бы интересы всех этно-политических групп афганского общества.

Решающими в этом плане могут стать ближайшие месяцы. Судя по прогнозам, на них придется очередной всплеск сезонной боевой активности. Многое будет зависеть от готовности противоборствующих афганских сторон вести конструктивный диалог и договариваться по ключевым вопросам будущего госустройства.

Вопрос: Р.Эрдоган недавно принимал В.А.Зеленского. Турки в очередной раз подчеркнули, что не признают Крым российским. Они поставляют на Украину оружие, в том числе беспилотники, одним из которых, предположительно, был убит шестилетний мальчик в Донбассе. Турция была той страной, которая разжигала пожар войны в Нагорном Карабахе. Помним мы и про сбитый российский самолет в Сирии. Не слишком ли много себе позволяют наши «турецкие партнеры»?

С.В.Лавров: Действительно, по ряду международных сюжетов у нас с Анкарой имеются серьезные расхождения. Однако это не мешает нам поддерживать с турецкими партнерами интенсивный политический диалог и развивать взаимовыгодное сотрудничество в самых разных сферах – от энергетики до туризма. Не будем также забывать, что Турция, будучи страной НАТО, несмотря на серьезное давление Вашингтона, не просто заинтересовалась приобретением у России передовой военной техники, но уже реализовала крупный контракт на закупку современной системы ЗРК С-400 «Триумф».

Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России. Рассчитываем, что линия Анкары будет скорректирована с учетом наших законных озабоченностей.

В привязке к сирийскому сюжету важно отметить, что благодаря договоренностям с Анкарой – как двусторонним, так и в формате «Астанинской тройки» с участием Ирана – создан наиболее жизнеспособный на сегодняшний день механизм разрешения кризиса. Ситуация «на земле», в том числе на полях вчерашних боевых действий, стабилизировалась, а повторное возгорание очагов международного терроризма пресекается, в том числе нашими совместными усилиями. Кроме того, России, Турции и Ирану удалось консолидировать различные слои сирийского общества и организовать работу над будущим политическим устройством страны в формате Конституционного комитета.

В зоне нагорно-карабахского конфликта с 30 января действует совместный с турецкими партнерами центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий. Этот центр занимается мониторингом возможных нарушений исключительно методами визуального наблюдения.

Таким образом, не преуменьшая имеющихся разногласий, при развитии взаимодействия с Турцией будем и далее руководствоваться стратегическим видением имеющихся у нас общих интересов. Уверен, это отвечает чаяниям как российского, так и турецкого народов.

Вопрос: Удалось ли России сохранить теплые отношения с Арменией, несмотря на неблагоприятный для нее исход вооруженного конфликта в Карабахе?

С.В.Лавров: Российско-армянские отношения проверены временем. У меня нет сомнений, что они продолжат развиваться в духе взаимного доверия, стратегического партнерства и союзнического взаимодействия.

Наша страна всегда готова подставить плечо братскому армянскому народу. Свидетельством этого стали посреднические усилия России, лично Президента В.В.Путина, благодаря которым удалось добиться прекращения военного противостояния в Нагорном Карабахе осенью 2020 г., запустить процесс нормализации обстановки в регионе.

Сегодня можно сказать, что трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России, зафиксированные в их заявлениях от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в целом успешно реализуются. Это касается, в частности, устранения гуманитарных и социально-экономических последствий конфликта, разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе. Российское содействие получает высокую оценку со стороны армянских друзей.

Важно также понимать, что отношения между Россией и Арменией не ограничиваются нагорно-карабахской проблематикой. У нас налажен беспрецедентно активный и доверительный политический диалог на высшем и других уровнях. Только в этом году наши руководители встречались два раза, провели множество телефонных разговоров. В начале мая состоялся мой визит в Ереван. Осуществляются межпарламентские обмены.

В интересах преодоления последствий пандемии коронавируса Россия поставила в Армению несколько десятков тысяч вакцин «Спутник V». Прорабатываем вопрос о дальнейшем содействии. Успешно развиваем связи в торговле и экономике, чему способствуют регулярные встречи сопредседателей российско-армянской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Вопрос: О чём, по Вашему, свидетельствует история с подготовкой покушения на А.Г.Лукашенко, в которой Минск обвинил спецслужбы США? Учитывая, что протесты в Белоруссии поутихли, могут ли пойти в ход и другие инструменты для изменения режима в этой стране? Какую помощь союзнику в этом плане готова оказать Москва?

С.В.Лавров: Попытка вооруженного переворота в Белоруссии с участием гражданина США вполне укладывается в линию Запада на вмешательство во внутренние дела постсоветских стран с задействованием всего арсенала методик «цветных революций». Трудно представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб. Напрашивается аналогия с госпереворотом на Украине в феврале 2014 г.

В связи с угрозой своей жизни А.Г.Лукашенко был вынужден пойти на экстраординарный шаг. 9 мая он подписал президентский декрет о том, что в экстренной ситуации власть в республике переходит к Совету Безопасности.

Вы правы, что сейчас обстановка в Белоруссии в целом стабилизировалась. Эмигрантской оппозиции, несмотря на беспрецедентную поддержку извне, не удается раскачать ситуацию. Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность.

Несмотря на это, страны Запада усиливают давление на официальный Минск, но параллельно обещают щедрую экономическую помощь в обмен на «переход к демократии». Западники опустились до того, что запугивают белорусских госслужащих и сотрудников правоохранительных органов международным судебным преследованием.

Одновременно продолжается масштабная медийная, политическая и финансовая поддержка белорусской эмигрантской оппозиции.

Можно предположить, что «доброжелатели» Белоруссии на этом не остановятся. Обеспокоены очередными призывами С.Г.Тихановской к мобилизации протестов в августе-сентябре этого года. Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах.

Россия, разумеется, не оставит Белоруссию в беде. Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений – братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности.

Вопрос: Китай и Россия оказались по одну сторону баррикад в противостоянии с США. Могут ли Москва и Пекин заключить по этому поводу какой-то союз, возможно, даже военно-политический?

С.В.Лавров: Российско-китайские отношения демонстрируют высокую динамику развития. Сегодня их состояние характеризуется как лучшее в истории – во многом благодаря тому, что существующая модель двусторонних связей в какой-то степени превосходит уровень взаимодействия между государствами в рамках тех союзов, которые сложились во времена «холодной войны».

Базовые принципы наших отношений заложены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этом году, в июле, отметим его 20-летие.

На данном этапе как нас, так и китайских партнеров устраивает действующий формат сотрудничества. Он позволяет решать любые, даже самые сложные проблемы в двустороннем диалоге, эффективно отстаивать интересы в многосторонних объединениях, координировать подходы на международной арене. Россия и Китай, работая вместе, оказывают положительное, стабилизирующее влияние на глобальную и региональную обстановку.

Конечно, ситуация в мире быстро меняется. Мой друг и коллега, Министр иностранных дел КНР Ван И в своем недавнем интервью агентству «Синьхуа» подчеркнул, что у российско-китайского взаимодействия нет конечной точки, нет запретных зон и нет верхнего предела. Думаю, нельзя не согласиться с такой оценкой.