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23.05.2114:30
Ответы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на вопросы программы «Москва. Кремль. Путин», Москва, 23 мая 2021 года
Вопрос: При каких условиях Россия согласится на саммит с США?
С.В.Лавров: Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно.
Вопрос: Правдивы ли слухи, что саммит Россия-США, возможно, пройдет в Швейцарии? В газетах пишут статьи об этом.
С.В.Лавров: Никогда не комментирую слухи. Вы думаете, что статьи не могут быть слухами? Чаще всего так и бывает.