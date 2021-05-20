Ответы Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на вопросы программы «Москва. Кремль. Путин», Москва, 23 мая 2021 года

Вопрос: При каких условиях Россия согласится на саммит с США?

С.В.Лавров: Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно.

Вопрос: Правдивы ли слухи, что саммит Россия-США, возможно, пройдет в Швейцарии? В газетах пишут статьи об этом.

С.В.Лавров: Никогда не комментирую слухи. Вы думаете, что статьи не могут быть слухами? Чаще всего так и бывает.