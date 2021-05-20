О предстоящих переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Греции Н.Дендиасом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 мая в Сочи состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиаса, который посетит нашу страну с рабочим визитом.

Цель встречи – обсудить пути дальнейшего развития политического диалога, реализацию договоренностей, достигнутых Председателем Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным и Премьер-министром Греческой Республики К.Мицотакисом в ходе контактов 24 марта и 5 мая с.г., а также перспективы углубления двустороннего экономического взаимодействия в условиях коронавирусных ограничений. В повестке дня – совместное противодействие пандемии и обеспечение эпидемиологической безопасности граждан двух стран. Регулярное авиасообщение было возобновлено 8 февраля с.г.

Министры «сверят часы» по широкому кругу международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес, включая кипрское урегулирование, ситуацию в Восточном Средиземноморье и на Балканах. Особое внимание будет уделено взаимодействию двух стран на многосторонних площадках, в том числе в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, а также в Организации ЧЭС.

Подходы Москвы и Афин по большинству глобальных и региональных вопросов близки, в обеих столицах исходят из необходимости решения возникающих споров исключительно политико-дипломатическими средствами и в строгом соответствии с нормами международного права.

В 2021 г. Греция отмечает 200-летие начала национально-освободительной борьбы греческого народа, результатом которой стало создание независимого государства. В Афинах признают решающую роль России в обретении независимости и становлении государственности, придают особое значение деятельности первого правителя Греции (1828-1831 гг.), Управляющего делами Министерства иностранных дел Российской империи (1816-1822 гг.) Иоанна Каподистрии, многих русских филэллинов (А.С.Пушкина, Н.Райко, братьев Березанских и др.).

Победа Российской империи в русско-турецкой войне 1828-1829 гг. позволила включить в Адрианопольский мирный договор 1829 г. статью о предоставлении Османским правительством Греции статуса автономии.

Россия стала первой страной, признавшей греческую независимость. 5 (17) сентября 1828 г. российский дипломатический агент М.Н.Булгари, грек по происхождению, вручил рекомендательное письмо (верительные грамоты) правителю Греции И.Каподистрии. Это событие ознаменовало установление российско-греческих дипломатических отношений.

С празднованием юбилея символично совпадает реализация в 2021 г. под патронатом Президента Российской Федерации и Премьер-министра Греческой Республики совместного масштабного проекта – Года истории Россия-Греция. Насыщенная программа Года включает более 120 мероприятий в двух странах. Они призваны напомнить о переплетении исторических судеб российского и греческого народов, не раз приходивших на помощь друг другу. Рамочный документ, определяющий основные элементы инициативы, – Совместный меморандум о проведении Года истории Россия-Греция в 2021 году – был подписан министрами иностранных дел России и Греции в Афинах 26 октября 2020 г. На повестке дня – официальный запуск Года председателем российского Оргкомитета Года, помощником Президента Российской Федерации В.Р.Мединским и председателем Греческого фонда парламентаризма Э.Хадзивасилиу.

Несмотря на неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку в мире, российско-греческий политический диалог поступательно развивается. Планируется наметить график контактов до конца года. 22 июля 2020 г. состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации В.В.Путина с Премьер-министром Греции К.Мицотакисом. 24-25 марта с.г. Председатель Правительства Российской Федерации М.В.Мишустин посетил с рабочим визитом Греческую Республику для участия в торжествах по случаю 200-летия начала греческой национально-освободительной борьбы. В рамках пребывания в Афинах М.В.Мишустин провел переговоры с Премьер-министром Греческой Республики К.Мицотакисом. 5 мая с.г. состоялся телефонный разговор Председателя Правительства с К.Мицотакисом.

Переговоры в Сочи – это четвертая по счету очная встреча двух министров с 2019 г. Предыдущие переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран прошли 26 октября 2020 г. в Афинах. С тех пор С.В.Лавров и Н.Дендиас провели два телефонных разговора (17 и 26 февраля с.г.). С поправкой на текущие ограничения из-за пандемии реализуется План консультаций между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Греческой Республики на 2020-2022 гг. 28-29 января 2021 г. в Афинах прошли политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел.

На нынешнем этапе первоочередной задачей является преодоление негативных последствий пандемии для экономического сотрудничества наших стран. По итогам 2020 г. российско-греческий товарооборот сократился на 35,1% до 2,6 млрд долларов США: российский экспорт снизился на 36,5% до 2,4 млрд долл. США, импорт из Греции – на 13,6% до 222,7 млн долл. США. Статистические данные по итогам января–февраля 2021 г. также демонстрируют отрицательные значения: объем торговли уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. до 497 млн долларов США (-35,2%), российский экспорт упал до 464,6 млн долларов США (-37,1%), при этом наблюдается увеличение импорта из Греции до 32,4 млн долларов США (+18,7%).

Россия остается традиционным и надежным поставщиком энергоносителей в Грецию, прежде всего, природного газа. В 2020 г. греческим потребителям поставлено 3,02 млрд куб. м природного газа из России (наш экспорт увеличился на 25,2% по сравнению с 2019 г.). В январе–апреле с.г. поставки российского газа в Грецию выросли на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время Россия обеспечивает более 43% потребностей Греции в «голубом топливе».

Развивается инвестиционное сотрудничество между нашими странами. Объем прямых накопленных российских инвестиций в греческую экономику по состоянию на III квартал 2020 г. составил 649 млн долларов США, греческих в российскую – 38 млн долларов США. В Греции сейчас реализуются несколько крупных инвестпроектов с российским участием: строятся туристические объекты группой компаний «Мирум» на о. Крит, а также планируется открытие пяти супермаркетов под брендом «MERE» российской сети розничной торговли «Светофор» в городах материковой Греции.

Важными инструментами взаимодействия остаются Смешанная Российско-Греческая комиссия по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству (СК) и созданные в ее рамках шесть рабочих групп. 18 марта и 11 мая с.г. в формате видеоконференции прошли межсессионные встречи сопредседателей СК – Министра транспорта Российской Федерации В.Г.Савельева и первого заместителя Министра иностранных дел Греческой Республики М.Варвициотиса. XII сессия СК состоялась 18-19 апреля 2019 г. в Салониках. На повестке – созыв профильных рабочих групп и XIII сессии СК в этом году в России.

В ходе переговоров будет проанализировано состояние договорно-правовой базы двусторонних отношений, которая насчитывает свыше 50 отраслевых договоров и соглашений. Министры планируют придать импульс согласованию и подготовке к подписанию новых документов.

Визит Министра иностранных дел Греческой Республики в Российскую Федерацию послужит дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества между нашими странами.