Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с сообщениями о приостановке деятельности Генерального консульства США в Екатеринбурге

В связи с приостановкой деятельности Генерального консульства США в Екатеринбурге, о чем в социальных сетях сообщила руководитель этого дипломатического учреждения Э.Стороу, хотели бы обратить внимание на следующее.

Американская сторона сама, без какого-либо влияния извне приняла суверенное решение о «заморозке» работы этой дипломатической миссии, а также Генерального консульства во Владивостоке, что, безусловно, негативным образом сказалось на оказании консульских услуг не только гражданам России, но и американцам.

В любом случае, какими бы соображениями ни руководствовались в Вашингтоне, неправомерно «искать виноватых», объясняя данный шаг введенным в России запретом на наем местного персонала.

Напомним: не мы, а именно Вашингтон развязал длительную «визовую войну», незаконно конфисковав российскую дипломатическую собственность в США, закрыв генконсульства России в Сиэтле и Сан-Франциско, что отрезало от получения консульских услуг жителей всего западного побережья США.

Несмотря на постоянно усиливающееся давление американских властей, оставшиеся российские Генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, а также консульский отдел Посольства России в Вашингтоне продолжают работать с полной отдачей без перехода на «облегченный режим», как дипмиссия США в Москве. Консульское обслуживание будет предоставляться нами в необходимых объемах, независимо от неблагоприятных внешних обстоятельств, пока для этого сохраняется хотя бы малейшая возможность.