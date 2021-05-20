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21.05.2118:08

О консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Республики Армения Г.К.Калачяном

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 мая заместитель Министра иностранных дел России С.А.Рябков провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Республики Армения Г.К.Калачяном.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в контексте развития ситуации в ряде регионов мира. Рассмотрены также отдельные аспекты тематики контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.

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