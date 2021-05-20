О консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Республики Армения Г.К.Калачяном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 мая заместитель Министра иностранных дел России С.А.Рябков провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Республики Армения Г.К.Калачяном.

Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в контексте развития ситуации в ряде регионов мира. Рассмотрены также отдельные аспекты тематики контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.