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21.05.2118:08
О консультациях заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова с заместителем Министра иностранных дел Республики Армения Г.К.Калачяном
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
21 мая заместитель Министра иностранных дел России С.А.Рябков провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Республики Армения Г.К.Калачяном.
Проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в контексте развития ситуации в ряде регионов мира. Рассмотрены также отдельные аспекты тематики контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ.