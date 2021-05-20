Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с ограничительными мерами в отношении недружественных государств

В связи с ограничениями, введенными в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 года № 243 и Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 1230-р в отношении дипмиссий США и Чехии по найму сотрудников в категории на месте принятых, звучат голоса о якобы противоречии этих мер положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Такие утверждения не соответствуют действительности.

Напоминаем, что эти запреты и ограничения введены в качестве ответных мер на недружественные действия иностранных государств в отношении Российской Федерации, вылившиеся в безосновательное, масштабное сокращение персонала российских дипмиссий.

Таким образом, ответные решения российской стороны не являются дискриминационными, т.к. в соответствии с пунктом 2а) статьи 47 упомянутой Венской конвенции не считается, что имеет место дискриминация, «если государство пребывания применяет какое-либо из положений настоящей конвенции ограничительно ввиду ограничительного применения этого положения к его представительству в аккредитующем государстве».

Стоит подчеркнуть, что Россия никогда первой не инициировала недружественных шагов в отношении других государств, подобных высылкам сотрудников посольств под абсурдными и необоснованными предлогами. Инициаторы этой затеи были бы должны понимать последствия.