О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Афганистана в России С.Т.Джавадом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 мая член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Послом Исламской Республики Афганистан в России С.Т.Джавадом.

Посол подробно информировал о непростой ситуации в Афганистане. Было детально обсуждено состояние двусторонних отношений в политической и торгово-экономической сферах. В этом контексте Ректор предложил провести силами Института актуальных международных проблем Дипакадемии научно-практическое исследование о возможности наращивания и расширения торгово-экономической составляющей нашего взаимодействия.

С.Т.Джавад был ознакомлен с организацией стажировок афганских дипломатов по программе «Международные отношения. Внешняя политика России», осуществляемой с 2015 по 2019 гг., которую прошли 70 дипломатов из этой страны, приостановленных ввиду пандемии. Отмечено, что в текущем году планируется проведение двух курсов по той же тематике для 30 представителей афганского МИД.