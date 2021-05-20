О проведении международной конференции «Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 мая в Москве состоялась международная конференция «Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства».

В мероприятии приняли участие депутаты Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, представители МИД России и МИД Республики Беларусь, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Межпарламентской Ассамблеи ОДКБ, видные ученые и политологи.

Подчеркивалась важная роль российско-белорусского сотрудничества на международной арене, в том числе в рамках реализации программ согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства, которые разрабатываются внешнеполитическими ведомствами двух стран. Россия и Белоруссия активно сотрудничают в различных международных структурах, в частности в ООН и ОБСЕ, включая такие сферы, как борьба с транснациональными вызовами и угрозами, противодействие героизации нацизма, недопущение пересмотра итогов Второй мировой войны и фальсификации истории.

Подчеркивалось, что последовательно осуществляется тесное взаимодействие двух стран и оказывается взаимная поддержка в ходе международного наблюдения за избирательными кампаниями. Было отмечено, что в условиях усиливающегося вмешательства стран запада во внутриполитические процессы в суверенных государствах, в том числе в России и Белоруссии, создается реальная угроза ущемления законных прав граждан на свободное волеизъявление в ходе выборов.

Проведение форума стало важным фактором укрепления интеграционных процессов в рамках Союзного государства.