О телефонном разговоре спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со специальным посланником Правительства Китайской Народной Республики по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 мая в соответствии с предварительной договоренностью состоялся телефонный разговор специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова со специальным посланником Правительства Китайской Народной Республики по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.

В ходе беседы приветствовались достигнутые в ночь на 21 мая договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинскими вооруженными группировками в секторе Газа. Выражена надежда на то, что режим прекращения боевых действий будет соблюдаться и носить долгосрочный характер, создавая условия для решения гуманитарных проблем и восстановления разрушенной инфраструктуры. Акцентирована важность скорейшего налаживания устойчивого палестино-израильского переговорного процесса с целью выхода на развязки по всем вопросам окончательного статуса в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Была подтверждена нацеленность Москвы и Пекина на дальнейшее наращивание усилий по ближневосточному урегулированию, в том числе в рамках двусторонней координации и в формате БРИКС.