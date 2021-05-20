Из надежного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии тергруппировка «Джабхат Ан-Нусра» ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из «Белых касок». Предполагается, что накапливаемые ими в настоящее время в Идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения.

Как хорошо известно, действующие в Сирии терформирования и их пособники с подачи своих зарубежных кураторов прибегают к тактике постановочных химических атак. Ответственность за эти провокации в рамках раскручиваемых впоследствии пропагандистских кампаний неизменно возлагается на Правительство САР.

В преддверии важного этапа в жизни сирийского государства – проведения 26 мая выборов Президента САР – угроза применения таких грязных методов возрастает. В этой связи выражаем надежду на то, что обнародование вышеупомянутой информации, возможно, будет способствовать срыву этих преступных планов и предотвратит гибель ни в чем не повинных людей.