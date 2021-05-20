О встрече в формате видеоконференцсвязи председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Г.Б.Карасина со специальным представителем Премьер-министра Грузии З.Абашидзе

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 мая в рамках российско-грузинского неформального диалогового механизма, действующего с 2012 года, сенатор Российской Федерации Г.Б.Карасин провел встречу в формате видеоконференцсвязи со специальным представителем Премьер-министра Грузии З.Абашидзе. В ней приняли участие представители министерств иностранных дел и транспорта двух стран.

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по всему комплексу практических вопросов двусторонних отношений.

В позитиве отмечены результаты, достигнутые в торгово-экономической сфере, несмотря на неблагоприятную политическую конъюнктуру. Взаимный товарооборот увеличился в первом квартале 2021 года на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 287 млн долл. США, в том числе импорт из Грузии в Россию вырос на 15%, достигнув 91,4 млн долл. США, экспорт российских товаров увеличился на 4,1% и составил 195,7 млн долл. США. Россия остается вторым после Турции торговым партнером Грузии и основным рынком сбыта ее продукции, в том числе крупнейшим потребителем грузинского вина, поставки которого на российский рынок выросли за первые 4 месяца 2021 года на 28% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Такая положительная динамика контрастирует с откровенно недружественными по отношению к России заявлениями и шагами некоторых грузинских представителей, в т.ч. на международных площадках, что мешает укреплению практического взаимодействия, объективно выгодному процессу нормализации отношений. С российской стороны отмечена важность недопущения новых провокаций в отношении наших граждан на территории Грузии.

При обсуждении региональной проблематики привлекли внимание к возможностям, которые открываются в плане разблокирования транспортных коммуникаций и экономических связей в Закавказье в контексте реализации совместных заявлений лидеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Достигнуто понимание о необходимости продолжения работы над практической реализацией российско-грузинского межправительственного Соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года.

Стороны приветствовали итоги состоявшегося 28 января 2021 года рабочего совещания по вопросу модернизации межгосударственных автомобильных пунктов пропуска «Верхний Ларс – Казбеги» и дорожной инфраструктуры. Условлено продолжить координацию дальнейших шагов по улучшению транспортного сообщения по Военно-грузинской дороге.

Подтвержден обоюдный интерес к урегулированию проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности.

Достигнута договоренность о проведении следующей встречи Г.Б.Карасина и З.Абашидзе во второй половине года в очном формате, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.