Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 21 мая 2021 года

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в просветительском марафоне «Новое знание»

Сегодня, 21 мая, Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в федеральном просветительском марафоне «Новое знание», который проходит 20-22 мая 2021 г. в различных городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Новосибирске, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде и Калининграде) в офлайн и в онлайн – формате.

Основная цель марафона – показать достижения России в самых различных областях, познакомить участников с выдающимися представителями госуправления, культуры и искусства, науки, бизнеса и спорта. Планируется, что в целом марафон охватит порядка 5 млн. молодых людей нашей страны – от крупных мегаполисов до малых городов и поселков. Ключевые направления марафона: история и культура, наука и технологии, информационные технологии, медицина, экономика, экология, спорт и здоровый образ жизни. Будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты. Участники познакомятся с людьми, которые создают эти достижения, историями их личностного и профессионального развития.

С.В.Лавров выступит с лекцией: «Актуальные уроки международных отношений». После вступительного слова Министра предполагается дискуссия в формате «вопрос-ответ». В сессии участвуют школьники и студенты, присутствующие в зале, а также учащиеся из российских регионов, подключившиеся по видеосвязи. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире российских телеканалов, а также на официальном сайте и аккаунтах в социальных сетях МИД России.

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиасом

24 мая в г.Сочи состоятся переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Греческой Республики Н.Дендиасом, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств намерены обсудить пути дальнейшего развития политического диалога, углубления двустороннего экономического взаимодействия в условиях коронавирусных ограничений, а также наращивания культурно-гуманитарных связей в контексте совместной инициативы проведения Года истории Россия – Греция в 2021 г.

Министры «сверят часы» по широкому кругу международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес, включая кипрское урегулирование, ситуацию в Восточном Средиземноморье и на Балканах.

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром по иностранным и европейским делам Республики Мальта Э.Бартоло

25 мая в г.Сочи запланированы переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром по иностранным и европейским делам Республики Мальта Э.Бартоло, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом.

В ходе встречи состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества, а также предметное обсуждение вопросов международной повестки дня.

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йемена А.Бен Мубараком

26 мая в г.Сочи пройдут переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики А.А.Бен Мубараком, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Основное внимание в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств будет уделено задачам комплексного мирного урегулирования продолжающегося в Йемене с 2015 г. острого военно-политического кризиса. Акцент планируется сделать на необходимости прекращения боевых действий и запуска широкого национального диалога о будущем политическом устройстве страны.

В условиях сложной социально-экономической ситуации в Йеменской Республике будут обсуждаться конкретные меры, которые следует предпринять для предотвращения ее дальнейшей деградации. Речь идет о необходимости неукоснительного соблюдения участниками конфликта международного гуманитарного права, снятия всех видов блокады территории Йемена, а также оказания неотложного гуманитарного содействия гражданскому населению, испытывающему острую потребность в продуктах питания, медикаментах и других жизненно важных товарах.

Ожидается, что министры подтвердят настрой на возобновление в полном объеме многоплановых российско-йеменских связей после достижения устойчивой нормализации обстановки и создания в Йеменской Республике единых органов власти. В настоящее время вследствие продолжающихся боевых действий в Йемене и фактического раскола этой страны такое сотрудничество по большинству направлений остается замороженным.

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Габонской Республики П.Мубеле Бубейей

27 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Габонской Республики П.Мубеле Бубейей, который 26-28 мая посетит Москву с рабочим визитом. Планируется обсудить пути активизации российско-габонских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В частности, будут внимательно рассмотрены перспективы укрепления делового партнерства в сферах разработки минерального сырья, в топливно-энергетическом комплексе, реализации инфраструктурных проектов.

Предстоит углубленный обмен мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, взаимодействия в различных многосторонних форматах, в том числе в ООН, Африканском союзе, других региональных организациях. Стороны обсудят проблематику урегулирования кризисных ситуаций и миротворчества в Африке, противодействия террористическим угрозам и пиратству в Гвинейском заливе. Отдельное внимание будет уделено вопросам, связанным с подготовкой и концептуальным наполнением второго Саммита Россия–Африка, проведение которого запланировано на 2022 г.

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Алжирской Народной Демократической Республики С.Букадумой

На прошлом брифинге мы уже подробно анонсировали переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Алжира С.Букадумом. Хочу уточнить, что данная встреча перенеслась на 27 мая.

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Словении А.Логаром

28 мая запланированы переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Словении А.Логаром, который посетит Россию 27-29 мая с рабочим визитом, а также подписание плана консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2021-2022 гг.

В повестке дня – обмен мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, обсуждение дальнейших совместных шагов в целях углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая историко-мемориальную работу.

В контексте начинающегося 1 июля 2021 г. председательства Словении в Совете Европейского Союза будет подробно рассмотрен комплекс вопросов, связанных с состоянием и перспективами отношений между Россией и ЕС.

Предполагается обсудить ситуацию в Юго-Восточной Европе и актуальные международные проблемы.

О предстоящих переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Португалии А.Сантушем Силвой

31 мая предстоят обстоятельные переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Португалии А.Сантушем Силвой, который прибудет в российскую столицу с рабочим визитом. Это уже третья поездка А.Сантуша Силвы в Москву в качестве главы португальского внешнеполитического ведомства. Предыдущий визит состоялся в феврале 2018 г.

Российско-португальские отношения традиционно базируются на взаимоуважительном партнерстве и конструктивном взаимодействии. Предстоящие переговоры призваны способствовать поддержанию позитивной динамики в политическом диалоге с Лиссабоном. В ходе встречи министры планируют подробно обсудить двустороннюю повестку дня, наметить пути дальнейшего развития российско-португальских отношений.

При рассмотрении торгово-экономических вопросов основной акцент будет сделан на более активном задействовании инвестиционного и научно- производственного потенциала двух стран при реализации совместных проектов с учетом перспективных наработок сотрудничества в области передовых технологий. Данная тема призвана стать центральной при подготовке очередной восьмой сессии Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и техническому сотрудничеству (МПК) между Российской Федерацией и Португальской Республикой.

Португалия является одним из важных европейских партнеров нашей страны. Принимая во внимание текущее полугодовое председательство Португалии в Совете ЕС (январь-июнь 2021 г.), планируется провести открытый и конструктивный обмен мнениями по широкому кругу международных и региональных вопросов.

Важной составной частью визита Министра иностранных дел Португалии станет его участие совместно с С.В.Лавровым в открытии конференции по отношениям Россия-ЕС, организуемой Российским советом по международным делам совместно с Посольством Португалии и Представительством ЕС в Москве.

Значительное место на переговорах будет отведено разговору о двустороннем сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере. Стороны затронут вопрос о возможности реализации в перспективе двустороннего перекрестного Года культуры, образования, науки и молодежных обменов.

О ситуации в Афганистане

К сожалению, на фоне разворачивающегося полным ходом вывода американских и натовских контингентов из Афганистана в стране нарастает военная напряженность. Объявленное на прошлой неделе короткое перемирие по случаю мусульманского праздника Ид-аль-Фитр не оказало существенного влияния на общую тенденцию к эскалации насилия. Активные боевые действия ведутся в большинстве регионов страны. Показательным считаем недавний захват талибами уезда Нерх провинции Майдан Вардак, расположенного всего в 50 км от Кабула. Обеспокоенность вызывает и высокий уровень террористической активности в Афганистане. В столице и других городах ежедневно фиксируются теракты, в результате которых гибнут десятки мирных жителей. ИГИЛ и другие террористические группировки используют вооруженный конфликт для укрепления своих позиций и наращивания насилия, в том числе на прилегающем к Центральной Азии афганском севере.

В этой связи призываем противоборствующие афганские стороны в интересах благополучия народа страны и будущего государства снизить уровень боевой активности и использовать остающееся до полного вывода иностранных войск время для начала переговоров по ключевым вопросам национального примирения.

О продолжающихся случаях западного вмешательства во внутриполитические процессы в Молдавии

МИД России уже неоднократно обращал внимание на продолжающиеся попытки вмешательства США и государств-членов ЕС во внутриполитические процессы в Молдавии. Вынуждены вновь констатировать, что по мере приближения даты внеочередных парламентских выборов в республике, которые пройдут 11 июля 2021 г., агрессивная риторика у западных представителей лишь набирает обороты.

Очередной пример. В эфире передачи «Час экспертизы» 18 мая с.г. глава делегации Евросоюза в Молдавии П.Михалко вновь допустил непозволительную для дипломата критику в адрес органов государственной власти Молдавии. В частности, он акцентировал «несовершенство» системы правосудия Республики Молдова и открыто заявил, что новый молдавский парламент «должен быть заслуживающим доверия». Как будто без него в Молдавии не разберутся.

Подобное проявление неуважения к основным политическим институтам Молдавии и избирательность в определении объектов критики, которыми всегда становятся политические силы республики, выступающие за развитие диалога с нашей страной, стало обычной практикой для стран Запада.

Россия выступает за развитие по-настоящему равноправных, дружественных отношений с Республикой Молдова, в основе которых соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела, уважение молдавского народа и готовность к диалогу с институтами власти, которые будут сформированы в результате его волеизъявления.

В очередной раз призываем США и страны ЕС отказаться от политики вмешательства во внутренние дела суверенных государств и влияния на происходящие в них внутриполитические процессы.

О ситуации на Украине

Вчера Президент Украины В.А.Зеленский на пресс-конференции подвел итоги очередного года пребывания у власти. Как оказалось, похвастаться опять было нечем. Обещания начать реальные реформы в стране, принести мир в Донбасс и изменить жизнь украинцев к лучшему по-прежнему остаются благими намерениями. В стране продолжают накапливаться социально-экономические проблемы. Государственный долг страны достиг 125,7 млрд долл. (за 2020 г. он вырос на 4 млрд), а доля теневой экономики – 30% от ВВП. Нарастает политическая турбулентность, преследуется политическая оппозиция. Гонениям подвергаются неугодные СМИ, массово нарушаются права национальных меньшинств и русскоязычного населения. При этом вольготно себя чувствуют национал-радикалы, идейные наследники фашистских пособников, которые держат в страхе гражданское общество и которых боится власть.

К сожалению, кроме привычной риторики украинские граждане не услышали от своего президента готовности предпринять практические шаги по решению накопившихся проблем. Это относится к урегулированию конфликта в Донбассе, выполнению Киевом обязательств по минскому «Комплексу мер». В.А.Зеленский вновь ушел от конкретики, а ответственность за отсутствие прогресса на переговорах попытался возложить на Россию. О диалоге с Донецком и Луганском украинский президент даже не упомянул.

Обратили внимание на состоявшийся на прошлой неделе в Киеве форум по безопасности, участники которого, включая представителей руководства Украины, обозначили главную задачу страны в этой сфере – подготовку к борьбе с несуществующей российской угрозой. В эту линию вписывается озвученное на днях В.А.Зеленским требование сохранить расходы на оборону в 2021-2022 гг. на уровне не ниже 5% ВВП страны. Сегодня Украина тратит на военные приготовления 7,5 млрд долл. в год и занимает по темпам военных затрат первое место в мире.

Милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря. Начались самые крупные за последние четверть века лет учения альянса «Defender Europe 2021», в которых принимают участие 28 тыс. военнослужащих из 27 стран НАТО и ее союзников. На очереди другие, не менее масштабные маневры – «Kossack Масе» («Казачья булава»), «Silver Saber», «Sea Breeze». Всего на территории Украины в 2021 г. запланировано семь совместных учений со странами НАТО. То есть каждые полтора-два месяца проходят те или иные военные маневры.

Все это не способствует внутриукраинскому урегулированию. Состоявшееся 19 мая с.г. очередное заседание Контактной группы вновь продемонстрировало отсутствие у киевских переговорщиков желания искать компромисс и действовать в соответствии с буквой и духом Минских соглашений.

Тема конфликта в Донбассе получила неожиданное развитие в контексте обострения палестино-израильского конфликта. Ситуация на Ближнем Востоке послужила возможностью для проведения радикалами из скандально известного «Национального корпуса Украины» провокационной акции у стен Посольства России в Киеве. Ее участники выражали протест против деятельности ХАМАС, якобы получающего, как и Донбасс, помощь из Москвы. Изуверская логика. В такой парадигме живут наши соседи, по крайней мере, радикально настроенная часть украинского государства. Звучали антироссийские лозунги и оскорбления, был заблокирован въезд на территорию нашей дипмиссии. Посольством была направлена нота протеста в МИД Украины.

В очередной раз обращаем внимание властей Украины на необходимость выполнения их международных обязательств как по урегулированию конфликта в Донбассе, так и по соблюдению прав и свобод человека и нацменьшинств и борьбе с ксенофобией и агрессивным национализмом. О Венской конвенции о дипломатических сношениях тоже можно вспомнить.

О приговоре районного суда Львова студенту, облившему краской памятник С.Бандере

Обратили внимание на приговор, вынесенный 29 апреля с.г. Галицким районным судом Львова студенту, облившему 5 февраля с.г. красной краской памятник С.Бандере. Не берусь судить всю ситуацию, для этого есть закон и право. Украина – суверенное государство. Но есть важный компонент, связанный с двойными стандартами применения законодательства. За это деяние молодой человек получил четыре года тюрьмы (наказание было заменено на двухлетний испытательный срок). Расцениваем это решение как очередной пример избирательного правосудия, расправы над несогласными с политикой киевского режима по обелению и героизации нацистов и их пособников.

Драконовский по своей сути приговор львовского суда разительно отличается от того, как на Украине реагируют на ставшие регулярными акты вандализма в отношении захоронений советских воинов-освободителей, погибших за освобождение Украины от фашистских захватчиков. Приведу несколько примеров: последовательные шаги по уничтожению монумента боевой славы во Львове, осквернение памятников Н.Ф.Ватутину в Киеве и Полтаве, бюстов Г.К.Жукову и многое другое. Количество подобных инцидентов, начиная с 2014 г., выросло в разы. При этом ни в одном случае виновные так и не были найдены (очевидно, их и не искали) и тем более не понесли заслуженного наказания.

Ждать должной оценки со стороны западных покровителей киевского режима не приходится. Ведь иначе им придется реагировать на совершаемые в странах Евросоюза аналогичные массовые расправы с историческим наследием. В Чехии главной целью местных вандалов долгое время оставался памятник освободителю Праги маршалу Советского Союза И.С.Коневу, спасшему ценой жизни тысяч советских солдат чешскую столицу от разрушения. В Болгарии преступники с завидным постоянством оскверняют монументы советским солдатам. В Польше война с памятниками приобрела поистине лавинообразный характер.

Все это наводит на мысль, что на Западе не только поддерживают борьбу с прошлым, но и через переписывание истории Второй мировой войны практически участвуют в ней.

О ситуации вокруг замалчивания нидерландскими властями информации о злоупотреблениях в финансировании «Белых касок»

Мы много говорим о «Белых касках», но без должного учета всех фактологических материалов на Западе – там, где эту псевдогуманитарную организацию (на самом деле пособников террористов) активно и массированно спонсируют.

В ходе предыдущих брифингов не раз давали оценку деятельности этой структуры, на словах декларирующей своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, а на деле занимающихся целенаправленной дезинформацией, инсценировкой химических атак и просто прямым пособничеством террористам. При этом финансирование данной т.н. НПО проходит по весьма изощренным схемам, в т.ч. через различные фонды, базирующиеся на Западе.

Один из таких доноров «Белых касок» – фонд «Мэйдэй Рескью» со штаб-квартирой в Амстердаме – долгое время получал внушительные взносы от правительства Нидерландов. Однако в 2018 г. финансовые вливания прекратились из-за опасений в расходовании средств не по назначению в связи с целым рядом громких скандалов, разразившихся вокруг этой организации. Это были не фейки, а настоящая фактура, вышедшая наружу.

Недавно стараниями голландских журналистов были обнародованы свидетельства того, что власти Нидерландов преднамеренно скрыли от своих депутатов и общественности информацию о предполагаемых мошеннических схемах и нелегальных операциях фонда. Как стало известно, неназванные высокопоставленные голландские чиновники побоялись предать огласке информацию о злоупотреблениях «Мэйдэй Рескью» из-за якобы отсутствия прямых доказательств. В итоге историю просто спрятали, а поддержку «Белых касок» возобновили в 2020 г., но уже через другую организацию, расположенную в Канаде.

Гаага в очередной раз продемонстрировала политику двойных стандартов, лицемерия и избирательности подходов к тому, какую непроверенную информацию следует выносить в публичное пространство, а какую выгодно не предавать огласке.

Об избирательных подходах США к борьбе с ультраправым экстремизмом

14 мая с.г. Министерство внутренней безопасности США опубликовало доклад с обзором террористических угроз в стране, в котором вновь признается существенно возросшая в последнее время активность так называемых «внутренних террористов», исповедующих идеологию религиозной, этнической вражды, расового превосходства и воинствующего национализма. Такие экспертные оценки, особенно на фоне наблюдаемых социальных и расовых конфликтов в США, сами по себе не являются новостью. Примечательно, что авторы доклада, отмечая новые тенденции распространения террористической идеологии, с упорством, достойным лучшего применения, вновь пытаются акцентировать фактор «внешнего влияния», обвиняя Россию, а также Китай и Иран в якобы «злонамеренной деятельности по углублению раскола» в США, распространении теорий заговора и призывах к насилию, в том числе на фоне коронавирусной пандемии.

Заявляя о приоритетной задаче противодействия рискам «внутреннего насильственного экстремизма», в Вашингтоне рассматривают ее через традиционную геополитическую оптику, своим главным достижением по- прежнему считая внесение в апреле 2020 г. в национальный список международных террористических организаций российской НПО «Русское имперское движение». У некоторых экспертов, в том числе американских, это решение Госдепартамента США вызвало определенное недоумение и много вопросов с учетом крайне скудных сведений о данной структуре и ее зарубежных связях. Тем не менее, упомянутое НПО подается американскими властями как первая зарубежная группировка, способствующая распространению идей превосходства белой расы.

Резонно возникает вопрос, как декларируемая Вашингтоном готовность к серьезной борьбе с поднимающим в стране голову правым экстремизмом и расизмом сочетается с его линией на международной арене, за которой явно просматривается пропагандистски окрашенная избирательность.

Еще в прошлом году ряд американских экспертов предлагали обратить внимание на серьезную опасность, которую представляют набирающие силу экстремистские группировки неонацистской направленности на Украине. Территория этой страны превратилась в плацдарм для подготовки радикалов, распространения неонацистской литературы и атрибутики. Там безнаказанно продолжают действовать причастные к совершению резонансных преступлений, в том числе убийству журналиста П.Шеремета, группировки ультраправого толка, такие как «С-14». Украинские «Гражданский корпус Азов» и «Национальный корпус» проводят сборы националистов из стран Балтии и других государств Европы, а также США и Канады. Указанные структуры поддерживают тесные партнерские связи с зарубежными неонацистскими группами – американской «Atomwaffen Division» и британской «National Action». Трудно найти вразумительные объяснения тому, что в этих условиях американские власти поспешили внести в национальный террористический список «Русское имперское движение» и при этом отказались сделать это в отношении, например, одиозного украинского «Правого сектора» или «Азова».

При этом Вашингтон продолжает вместе с киевскими властями голосовать против ежегодно продвигаемой Россией резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Печальная, о многом говорящая солидарность.

О прекращении палестино-израильской вооруженной конфронтации

В Москве с чувством глубокого удовлетворения отмечают, что 21 мая в 2 часа утра вступил в силу режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. С первых минут кризиса, продлившегося десять дней, российская дипломатия включилась в энергичную работу с целью скорейшей остановки военных действий. Проводились интенсивные контакты, в том числе на высшем уровне. На связи с ключевыми региональными партнёрами находился Министр иностранных дел России С.В.Лавров. В целях кризисного урегулирования нами был активно задействован «квартет» международных посредников по БВУ.

В результате предпринятых усилий удалось остановить кровопролитный конфликт, унесший жизни 230 палестинцев, включая 52 ребенка, а также 12 граждан Израиля. Выражаем соболезнования всем семьям погибших и пострадавшим. Особо отмечаем посредническую миссию руководства Арабской Республики Египет. Важный вклад в прекращение войны внесла ООН, в том числе спецкоординатор по Ближнему Востоку Т.Веннесланд.

Во избежание дальнейшего витка насилия был сделан важный, но все еще не достаточный шаг. На данном этапе для недопущения рецидивов силовой конфронтации международные и региональные усилия следует сфокусировать на создании соответствующих условий для перезапуска прямых политических переговоров между израильтянами и палестинцами в целях урегулирования комплекса фундаментальных вопросов окончательного статуса на базе резолюций ООН и принципа «двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности в границах 1967 г.

Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН и участник «квартета» призывает партнеров продолжить энергичную коллективную работу для возобновления прямого конструктивного палестино-израильского диалога. Достижение устойчивого, справедливого урегулирования палестинской проблемы – главная предпосылка к комплексной стабилизации на всем Ближнем Востоке.

О сотрудничестве России и Казахстана в области биобезопасности

Отношения Российской Федерации и Республики Казахстан носят особо привилегированный, союзнический характер. Практически нет областей, где наши страны не развивали бы сотрудничество. Одна из приоритетных сфер взаимодействия – биологическая безопасность.

Как союзники и соседи с общим пространством биобезопасности стремимся обеспечить надёжный мониторинг эпидемиологической и эпизоотической ситуаций, совместное реагирование на вспышки инфекций, снижение рисков, связанных с возможностью преднамеренного распространения таких заболеваний, а также использования биологических агентов в качестве оружия. Одним из ключевых элементов такой деятельности является формирование соответствующей двусторонней договорно-правовой базы.

В этих целях настроены на заключение межправительственного меморандума по вопросам обеспечения биологической безопасности. Подписание такого документа внесло бы весомый вклад в укрепление дружеских отношений и биологической безопасности наших государств, а также способствовало бы развитию сотрудничества в медико-биологической, санитарно-эпидемиологической, ветеринарной и фитосанитарной областях. Это обеспечило бы также предсказуемость и транспарентность в контексте выстраивания взаимодействия с «третьими странами» и позволило бы избежать резких высказываний со стороны отдельных политических деятелей, представителей общественности, научных и академических кругов, а также СМИ.

Подтверждаем готовность к углублению сотрудничества с Республикой Казахстан в области биобезопасности на двусторонней и многосторонней основе. Намерены продолжить обсуждение всех имеющихся у сторон вопросов в ходе российско-казахстанских межведомственных консультаций по данному вопросу, запланированных на 26 мая в г. Алма-Ате.

О текущей ситуации с коронавирусом

Согласно выводам международных экспертов, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вторую неделю подряд наблюдается замедление темпов распространения новой коронавирусной инфекции и снижение смертности от COVID-19. По состоянию на 20 мая с.г. количество новых случаев инфицирования сократилось примерно на треть от показателя прошлой недели. Прежде всего, речь идёт о странах, в которых вакцинирована значительная часть населения. В то же время в отдельных регионах мира, особенно в Азии и Латинской Америке, суточный прирост больных по-прежнему высокий. В Индии этот показатель составляет примерно половину от общемирового.

Становится очевидным, что процесс иммунизации населения планеты в целях профилактики вируса является важнейшим направлением усилий международного сообщества: к настоящему моменту сделано более 1,5 млрд прививок. Нельзя не упомянуть растущую популярность российского препарата «Спутник V».

Разделяем выраженную ВОЗ обеспокоенность непропорциональным распределением иммуномодуляторов, поддерживаем призыв гендиректора Организации Т.Гебрейсуса «делиться вакцинами от коронавируса». Наша страна сделала все возможное в этом направлении. Будем придерживаться намеченного курса в этой сфере. Полагаем, что ни при каких обстоятельствах не должно быть места политизации данной темы.

В настоящее время в целом ряде «курортных стран» превалируют тенденции отмены ограничений, введённых из-за пандемии. В преддверии лета, несмотря на ещё неустойчивую позитивную динамику в эпидемической обстановке, они спешат открыть свои внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма и заверяют партнёров, что в зонах отдыха, а также в аэропортах и на объектах гостиничной инфраструктуры соблюдаются повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Понимая стремление властей этих государств к восстановлению международного туризма, должны отметить, что ситуация с COVID-19 остается волатильной, в том числе, по причине распространения различных штаммов вируса. Это может вызвать новые экстренные ограничения, в том числе по прекращению международного сообщения. За примерами далеко ходить не надо.

Ситуация с оказавшимися неожиданно блокированными в Непале иностранными туристами, в том числе россиянами, заставляет всех нас еще раз серьёзно задуматься о сохраняющихся рисках, связанных с путешествиями за пределы России.

Поэтому хотели бы обратиться к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все за и против при принятии решений о выезде на отдых за рубеж, планировании зарубежных поездок. Это критически важно.

О вывозе российских граждан из Непала

18 мая с.г. авиакомпанией «Аэрофлот» был осуществлен эвакуационный рейс по маршруту Катманду-Москва для туристов, которые не могли покинуть Непал после введенного властями страны с 6 мая с.г. полного запрета международного авиасообщения в связи с изменившейся эпидемической ситуацией в стране. Вывезено 253 человека, в том числе 219 граждан Российской Федерации. На борту также были туристы из Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальты, Молдавии, Таджикистана и Украины.

Выражаем признательность непальским властям за содействие в решении вопросов, связанных с организацией вывозного рейса.

Со своей стороны не могу не поблагодарить российское посольство в Непале, которое уже не в первый раз помогло вернуться на Родину прибывшим в Непал в период пандемии вопреки неоднократным предупреждениям МИД России и оказавшимся фактически запертыми в стране нашим гражданам. Слова особой благодарности всем российским министерствам и ведомствам, компании «Аэрофлот», которые были задействованы в этой «операции».

О порядке оформления российских виз гражданами стран, с которыми у России возобновлено/не возобновлено авиасообщение

Получили несколько запросов от СМИ, в частности, газеты «Коммерсант», о том, могут ли граждане стран, с которыми у России возобновлено авиасообщение, оформлять бумажные туристические визы в Россию и приезжать в страну как туристы и что делать гражданам тех стран, с которыми авиасообщение все еще не восстановлено.

В этой связи хотели бы обратить внимание на следующее. В соответствии с абзацами 14 и 15 пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р временные ограничения на въезд в Российскую Федерацию не распространяются на граждан иностранных государств и лиц, имеющих вид на жительство либо иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в этих государствах, указанных в Приложении № 1 к настоящему распоряжению. При этом вышеуказанные категории граждан могут въехать в Российскую Федерацию только прямым авиарейсом с территории одного из государств, указанного в Приложении № 1.

В данное приложение входит 28 стран, с 14 из которых установлен безвизовый режим въезда. Граждане оставшихся 14 стран (с кем установлен визовый режим) и лица, имеющие вид на жительство в таких государствах, в соответствии с действующим российским законодательством могут получить любую категорию визы, в том числе туристическую, и въехать в Российскую Федерацию в обычном порядке.

Теперь о том, что касается граждан тех стран, с которыми авиасообщение официально не возобновлено. В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р из временных ограничений на въезд в Российскую Федерацию выведены отдельные категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые в соответствии с абзацем 6 пункта 5 данного распоряжения могут получить соответствующие категории виз в зависимости от их цели поездки.

Нас также спрашивали, планируют ли открывать выдачу электронных виз постепенно или это будет сделано уже для всех 52 стран после полноценного открытия границ. В соответствии с абзацем 3 пункта 5 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р оформление иностранным гражданам единых электронных виз временно приостановлено в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Таким образом, иностранные граждане смогут оформить единую электронную визу для въезда в Российскую Федерацию только после снятия установленных ограничений, срок отмены которых на данный момент не определен.

О проведении в г.Санкт-Петербурге матчей «УЕФА-2020»

В связи с проведением в июне-июле 2021 г. в г.Санкт-Петербурге матчей «УЕФА-2020» организована работа российских загранучреждений (РЗУ) по информированию потенциальных болельщиков о порядке въезда на территорию Российской Федерации в рамках Чемпионата, а именно, по вопросу получения персонифицированной карты зрителя («паспорт болельщика» или FAN ID). В адрес РЗУ направлены образцы персонифицированных карт, а также соответствующие памятки для болельщиков. «Паспорт болельщика» даст возможность многократного безвизового въезда в Российскую Федерацию в период с 29 мая 2021 г. по 2 июля 2021 г. и многократного выезда из Российской Федерации в период с 29 мая 2021 г. по 12 июля 2021 г. для иностранных болельщиков.

Министерством также дано соответствующее указание российским дипмиссиям за рубежом о выдаче в приоритетном порядке виз представителям СМИ, волонтерам, участникам спортивных мероприятий и некоторым другим категориям иностранных граждан, планирующим участие в Чемпионате.

Об аккредитации иностранных СМИ, порядке оформления документов дополнительно проинформируем.

Из ответов на вопросы:

Вопрос: В недавнем интервью Вы говорили о работе над палестино-израильской встречей и подтвердили предложение провести её в Москве. Как к этой инициативе относятся в Израиле и участники ближневосточного «квартета»?

Ответ: Хотела бы вновь подтвердить то, о чем говорило российское руководство. Российское предложение провести на территории нашей страны прямые переговоры между руководством Израиля и Палестины без предварительных условий остается в силе.

Палестинцы неоднократно заявляли о своей принципиальной готовности к такому контакту. Израильтяне до сих пор не определились. Судя по всему, Западный Иерусалим пока к прямому диалогу с Палестинской национальной администрацией не готов.

Что касается позиции ближневосточного «квартета» международных посредников в отношении этой инициативы, то никто из участников данного механизма не высказывал против нее возражений.

В этой связи будет уместно напомнить, что единогласно принятая СБ ООН в 2008 г. резолюция 1850 закрепляет идею созыва в Москве международной конференции по ближневосточному урегулированию. В рамках проработки этого вопроса, а также в интересах скорейшей деэскалации обстановки и создания атмосферы доверия мы полагаем важным в срочном порядке провести заседание «квартета» на уровне министров. Предлагаем также созвать министерскую встречу «четверки» с ключевыми региональными игроками.

Нынешний виток опасной эскалации насилия в Палестине и Израиле (прокомментировала сегодня достигнутые ими соглашения о прекращении огня) вновь продемонстрировал безальтернативность решения палестинской проблемы за столом переговоров. Готовы всячески содействовать организации прямых палестино-израильских контактов для выработки необходимых компромиссных решений по всем фундаментальным вопросам окончательного статуса.

Вопрос: Вопрос относительно чрезмерной заботы турецкой стороны в отношении крымских татар. 18 мая с.г. МИД Турции выступил с заявлением в память «жертв депортации крымских татар и черкесов», в котором указывается, что по прошествии 77 лет крымские татары «продолжают противостоять вызовам, сопряженным с последствиями депортации». Цитата: «Турция продолжит поддерживать усилия по защите идентичности крымских татар, по устранению проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники. Анкара стремится внести вклад в повышение благосостояния крымских татар». Также представитель МИД Турции Т.Билгич заявил, что земли потомков кавказских народов «были оккупированы 157 лет назад царской Россией». Как МИД России расценивает подобные заявления турецкой стороны? С какими проблемами и вызовами сталкиваются крымские татары, что Турция имеет желание их решать?

Ответ: Расцениваем подобные заявления как политизированные и конфронтационные. Вызывают сожаление продолжающиеся из года в год попытки официальной Анкары использовать тенденциозное толкование исторических событий в деструктивных целях и в угоду собственным политическим амбициям.

Спекулятивные заявления в связи с непростыми событиями XIX-XX вв. не имеют никакого отношения ни к академической историографии, ни к реальной ситуации в Республике Крым и на Северном Кавказе. В частности, на полуострове действуют российское законодательство и правоприменительная практика, которые гарантируют соблюдение прав и свобод человека в полном соответствии с международными обязательствами нашей страны. Речь идет о предметном решении вопросов, связанных с укреплением статуса крымскотатарского языка как государственного, расширением участия крымских татар в представительных органах власти и социально-экономической жизни региона, а также эффективным функционированием религиозных организаций, этнокультурных и образовательных учреждений.

Русский, украинский и крымско-татарский языки в Республике Крым – государственные. Имеются различные возможности для их изучения в школах и вузах. В Крыму созданы равные права и условия для сохранения и развития национальной культуры, самобытности, свободы совести и вероисповедания.

Межнациональное и межконфессиональное согласие является одним из приоритетов. При Главе Республики Крым функционирует Межконфессиональный совет «Мир – дар Божий». Успешность такой политики подтверждается данными «Медиацентра имени Исмаила Гаспринского». Согласно данным соцопросов, в 2020 г. 96% крымчан оценили межнациональные и межконфессиональные отношения как доброжелательные. При поддержке Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым работают информационный портал на украинском языке «Переяславська рада 2.0», издаются газета «Кримський вiсник» и журнал «Крим сьогоднi», газеты «Хоффнунг» (на немецком и русском), «Таврика» (на греческом и русском), «Извор» (на болгарском и русском), журнал «Голубь Масиса» (на армянском и русском). В рамках «Общественной крымско-татарской телерадиокомпании» успешно функционируют телеканал «Миллет» и радио «Ватан Седасы», издаются журнал «Йылдыз» и газета «Янъы дюнья».

Если бы подобные заявления турецкого МИД, о которых Вы сказали, хоть раз содержали подобную фактуру, то они сами поняли бы всю неуместность продвигаемых ими тезисов. Это факты, и мы настоятельно призываем МИД Турции не скрывать их от собственной общественности, коль скоро они поднимают эту тему инициативно.

Нынешняя демонстративная озабоченность Турции положением крымских татар в Крыму (при том, что до 2014 г. власти этой страны упорно игнорировали многочисленные претензии международных организаций к Украине в отношении реализации этнокультурных прав этого народа) лишь подтверждает конъюнктурную природу таких озабоченностей.

Сомнительной представляется и роль турецкого государства в качестве «защитника» прав этнических меньшинств, где существуют собственные неразрешенные проблемы, имеющие этническую, языковую и религиозную окраску. Лишь несколько десятков лет нас отделяет от времени, когда проживающие в Турции черкесы вынуждены были скрывать этническую принадлежность, а родной язык был под запретом.

Как говорит С.В.Лавров, мы люди вежливые. Считаем, что Турция должна сама решать собственные вопросы, исходя из своих обязательств. Но если такая риторика будет продолжаться, нам тоже придется обращать внимание на подобные проблемы в Турции. Нам бы не хотелось этого делать, поэтому надеюсь, что МИД Турции нас сегодня услышит.

Считаем, что для турецких политиков давно наступило время отказаться от использования этнического фактора как инструмента геополитической игры, наносящей ущерб прежде всего интересам этнических групп.

У нас есть масса вопросов, проблем, областей, где мы можем взаимодействовать с Анкарой, прилагая совместные усилия. У нас есть прекрасный опыт такого взаимодействия. Давайте его использовать и не заниматься подобными вещами.

Вопрос: В СМИ появилась информация о том, что Министр иностранных дел России С.В.Лавров и Госсекретарь США Э.Блинкен обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе Афганистан. Могли бы Вы подробнее об этом рассказать? Были ли достигнуты какие-то конкретные договоренности по Афганистану?

Ответ: Действительно, Афганистан был на повестке двусторонних российско-американских переговоров, состоявшихся в Рейкьявике. Афганистану было уделено внимание в ходе встречи С.В.Лаврова с его американским коллегой Э.Блинкеном. Этот вопрос остается одной из тех сфер, где налажено эффективное взаимодействие между Россией и США. Министры дали положительную оценку российско-американскому диалогу на уровне спецпредставителей и отметили, что координация усилий по межафганскому урегулированию в рамках расширенной «тройки» между Россией, США, Китаем и Пакистаном способствует достижению национального примирения в Исламской Республике Афганистан.

Вопрос: Власти Азербайджана под прикрытием т.н. ремонтных работ удалили купол Армянской Церкви Казанчецоц в Шуши с целью исказить армянский архитектурный облик церкви. В дополнение к этому, власти Азербайджана, нарушая резолюцию СБ ООН, выдвигают антинаучные тезисы об «агванизации» армянских церквей Арцаха. Какова реакция российской стороны на эти события как сопредседателя Минской группы ОБСЕ?

Ответ: Тема сохранности культурно-исторического наследия в Нагорном Карабахе и прилегающих районах регулярно обсуждается в наших контактах с официальными Баку и Ереваном. В частности, она затрагивалась в ходе рабочего визита Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в Армению и Азербайджан в первой половине мая с.г. Выступаем за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион. Работаем и по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В принятом сопредседателями 13 апреля 2021 г. заявлении обозначено – сохранение и защита религиозного и культурного наследия относятся к числу вопросов, требующих от Азербайджана и Армении принятия дополнительных усилий.

Вопрос: Отношения между Россией и Словакией в последнее время значительно ухудшились. В то же время прошедшие празднования Победы показали, что в Словакии многие выступают за дружеские отношения с Россией. Например, недавняя статья в «Экстра Плюс» под названием «Не позволим Западу переписать историю. Освободили нас русские, а не американцы» собрала огромное количество лайков и 23 тысячи перепостов. Видные политики Словакии обратились к высшему руководству, чтобы они предложили России нормализовать отношения. Как Вы относитесь к этому? Желает ли Россия нормализовать отношения со Словакией, и как Вы видите дальнейшее сотрудничество между Москвой и Братиславой?

Ответ: По поводу обращений, о которых Вы говорите, у меня нет такой информации.

Могу сказать о позиции нашей страны в контексте выстраивания взаимодействия со Словакией. Мы заинтересованы в ровных, конструктивных, взаимовыгодных отношениях со всеми государствами. Словакия в этом плане не является исключением.

Что касается правды о Великой Отечественной, Второй мировой войне, то Вы правильно отмечаете, что абсурдность политики, нацеленной на переиначивание, переписывание истории вызывает рост отторжения, активного неприятия. Парадокс, но «движок», встроенный в натовскую архитектуру и нацеленный на распространение дезинформации и реализации информационных кампаний по переиначиваю фактов тех времен, дал обратный эффект. Они хотели укрепить в сознании людей принятие новых версий тех событий, поменять местами героев с преступниками, придумать иную, отличающуюся от правды, версию начала, хода, итогов войны, и сделать это вопреки решениям Нюрнбергского трибунала. Но все оказалось тщетно. У людей, находящихся в поле действия этой информационной кампании, в том числе НАТО (она распространяется не только через структуры НАТО, но и через другие структуры, о чем мы часто говорим, с вовлечением СМИ западных государств), наглость, безапелляционность, вранье, которые находились в основе кампании, вызвали праведный гнев. Мы это видим. Это вызывает уважение к людям, не позволяющим, в том числе в странах Европы, делать из себя дураков. А это пытались делать с помощью подобных кампаний, снося памятники героям, придумывая истории о несуществовавших героях, наделяя героическими функциями коллаборационистов и пособников фашизма. Люди не дают себя оболванивать. Они знают, что есть исторические материалы, памятники, мемориальные комплексы, есть решения Нюрнбергского трибунала, документальная хроника, общественные организации, десятилетиями занимающиеся этой проблемой, созданные не в 1990-е и 2000-е на деньги структур западных стран, а непосредственно базирующиеся на исторической памяти, донесённой до нас ветеранами, участниками тех событий.

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Позволю себе завершить на этом брифинг, но продолжим общение со СМИ через короткое время на площадке пресс-центра ТАСС, где состоится информационное мероприятие, посвященное конкурсу «Лидеры России». Увидимся там.