О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Республики Армения Г.К.Калачяном

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

21 мая в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Республики Армения Г.К.Калачяном.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по комплексу вопросов, затрагивающих безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и Севере Африки. Особое внимание было уделено обстановке в Сирии и Ливане, странах Персидского залива, а также проблематике палестино-израильского урегулирования.