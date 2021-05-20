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21.05.2113:32

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Республики Армения Г.К.Калачяном

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

21 мая в МИД России состоялась встреча специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с заместителем Министра иностранных дел Республики Армения Г.К.Калачяном.

В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по комплексу вопросов, затрагивающих безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и Севере Африки. Особое внимание было уделено обстановке в Сирии и Ливане, странах Персидского залива, а также проблематике палестино-израильского урегулирования.

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