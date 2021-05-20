О заседании в МИД России Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 мая в МИД России состоялось пятое в текущем году заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению обращений граждан Российской Федерации в связи с ограничениями их права на выезд из Российской Федерации.

На заседании Комиссии было рассмотрено 14 обращений российских граждан, которым ранее было отказано в оформлении/выдаче заграничного паспорта для выезда из Российской Федерации по причине их осведомлённости в сведениях, составляющих государственную тайну.

После получения запросов Комиссии временные ограничения на выезд за рубеж были сняты с пяти заявителей по решению руководителей установивших их организаций.

По итогам рассмотрения восьми обращений решения об установлении временных ограничений были признаны обоснованными.

Рассмотрение одного заявления было перенесено на следующее заседание Комиссии, которое намечено на 23 июня 2021 г.