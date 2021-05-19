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20.05.2121:10

К диалогу Россия-ЕС по ближневосточному урегулированию

1009-20-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

19 мая состоялся телефонный разговор спецпредставителя Министра иностранных дел Российской Федерации по ближневосточному урегулированию (БВУ) В.К.Сафронкова со спецпредставителем Евросоюза по БВУ С.Коопмансом.

В ходе беседы была подтверждена поддержка Москвы и Брюсселя активным посредническим шагам по линии ООН, а также на глобальном и региональном уровнях, нацеленным на скорейшее прекращение военной конфронтации между палестинцами и израильтянами и защиту гражданского населения в строгом соответствии с положениями международного гуманитарного права.

В сложившихся чрезвычайных обстоятельствах с российской стороны была акцентирована срочность созыва министерского заседания ближневосточного «квартета» международных посредников (Россия, США, ООН, ЕС). Указывалось, что параллельно с интенсивными усилиями по завершению вооруженного противоборства во избежание рецидивов конфликта необходимо работать над открытием политических перспектив урегулирования на базе соответствующих резолюций ООН, а также принципа «двух государств» – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности.

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