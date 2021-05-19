О телефонных разговорах спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем Политбюро ХАМАС И.Ханией и заместителем председателя Политбюро ХАМАС М.Абу-Марзуком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 мая по инициативе палестинской стороны состоялись телефонные разговоры специального представителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией и заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком.

В ходе бесед обсуждались пути выхода из нынешней силовой конфронтации между палестинцами и израильтянами, сопровождающейся ростом числа жертв среди мирного населения, разрушением инфраструктуры и деградацией гуманитарной ситуации. Руководители ХАМАС информировали о посреднических усилиях Египта, Катара и спецкоординатора ООН Т.Веннесланда, нацеленных на прекращение огня.

С российской стороны была подтверждена неизменная поддержка мирного политического урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе, включая соответствующие резолюции СБ и ГА ООН, а также готовность оказать необходимое содействие налаживанию конструктивного диалога между палестинцами и израильтянами как в двусторонних контактах, так и в формате ближневосточного «квартета» международных посредников.