О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с политическим директором Министерства иностранных дел Государства Израиль А.Баром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял политического директора Министерства иностранных дел Государства Израиль Алона Бара.

В ходе откровенной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего наращивания разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем, включая поддержание активного политического диалога по ближневосточной проблематике.

В этом контексте особое внимание было уделено ситуации, связанной с нынешним витком израильско-палестинской силовой конфронтации. С российской стороны была высказана крайняя обеспокоенность эскалацией насилия и акцентирована недопустимость шагов, ведущих к дальнейшему возрастанию числа жертв среди мирного населения. При этом подтверждена неизменная готовность Москвы содействовать скорейшему урегулированию конфликта за столом переговоров на известной международно-правовой основе.