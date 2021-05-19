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О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с политическим директором Министерства иностранных дел Государства Израиль А.Баром
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20 мая специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял политического директора Министерства иностранных дел Государства Израиль Алона Бара.
В ходе откровенной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего наращивания разнопланового взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Израилем, включая поддержание активного политического диалога по ближневосточной проблематике.
В этом контексте особое внимание было уделено ситуации, связанной с нынешним витком израильско-палестинской силовой конфронтации. С российской стороны была высказана крайняя обеспокоенность эскалацией насилия и акцентирована недопустимость шагов, ведущих к дальнейшему возрастанию числа жертв среди мирного населения. При этом подтверждена неизменная готовность Москвы содействовать скорейшему урегулированию конфликта за столом переговоров на известной международно-правовой основе.