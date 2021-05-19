О рабочем визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Исландию

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19-20 мая с.г. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров совершил рабочий визит в Исландию, в рамках которого принял участие в министерской сессии Арктического совета (председательство в АС перешло от Исландии к России на следующий двухлетний период). Проведены также встречи с Президентом Исландии Г.Т.Йоханнессоном и Премьер-министром Исландии К.Якобсдоттир.

Состоялись переговоры с Министром иностранных дел Исландии Г.Т.Тордарсоном, в ходе которых обсужден весь комплекс российско-исландских отношений с акцентом на укрепление политдиалога, нормализацию торгово-экономического сотрудничества. Подчеркнута важность углубления межпарламентского взаимодействия.

Выражена обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества в региональных форматах на европейском Севере и в Арктике, прежде всего в контексте предстоящего в 2021-2023 гг. председательства Российской Федерации в Арктическом совете с опорой на подписанное С.В.Лавровым и Г.Т.Тордарсоном в Москве в ноябре 2019 г. Совместное заявление об обеспечении преемственности председательств России и Исландии в АС.