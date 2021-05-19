Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Исландии Г.Т.Тордарсоном по итогам переговоров, Рейкьявик, 20 мая 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Уважаемые дамы и господа,

Как сказал уходящий председатель Арктического совета Г.Т.Тордарсон, мы провели продуктивную, полезную министерскую сессию. Она была конструктивной, посвящена подведению итогов председательства Исландии и подготовке планов на очередной двухлетний период. Хотел бы отметить огромные усилия, прежде всего интеллектуальные, которые Исландия вложила в прошедшие два года. Результат налицо – первый в истории документ стратегического планирования, План на десятилетнюю перспективу. Таких долгосрочных решений Арктический совет пока не принимал. Это весьма важное мероприятие для устойчивого планирования нашей работы. В значительной степени это заслуга председательства Исландии. Хотел бы поблагодарить исландских хозяев за гостеприимство и организацию мероприятия, которое прошло на высшем уровне.

Предметно обсудили целый ряд актуальных для Арктики вопросов, в том числе связанных с расширением сотрудничества арктических государств, координации их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защиты окружающей среды, сохранения культуры, традиций и языков коренных народов Севера, укрепления контактов между людьми.

Наряду со Стратегическим планом Арктического совета, по итогам встречи принята развернутая Декларация, в которой мы подтвердили приверженность миру, стабильности и сотрудничеству в «высоких широтах», определили основные направления дальнейшего продвижения международного взаимодействия в Арктическом регионе.

Дали высокую оценку усилиям, предпринятым исландскими партнерами на посту председателя. Россия – крупнейшая арктическая держава – приняла эстафету на 2021-2023 гг. Подчеркнули в выступлении безусловные приоритеты России: содействие всестороннему развитию Заполярья в социальном, экономическом и природоохранном измерениях. Девиз нашей программы, утвержденной Правительством России и содержащей более 100 мероприятий, – «Ответственное управление для устойчивой Арктики». В фокусе внимания будет формирование благоприятных условий для повышения уровня жизни населения, модернизации экономики, обеспечения инвестиционной привлекательности региона при рациональном использовании его научно-инновационного и ресурсного потенциала при самом бережном отношении к последствиям всего происходящего здесь для окружающей среды.

Намерены содействовать адаптации Арктики к глобальным климатическим изменениям, минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду, в том числе в русле реализации Парижского соглашения и Повестки дня на период до 2030 г., принятой в ООН. С опорой на природосберегающие технологии большое внимание будем уделять таким направлениям работы, как переход к циркулярной экономике, использование климатически-нейтрального топлива в транспортной и энергетической сферах, развитие возобновляемой энергетики.

Исходим из того, что Арктика должна оставаться территорией мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. Не видим здесь потенциала для конфликта и тем более для развертывания программ военно-политических блоков. Удовлетворены, что большинство наших партнеров придерживаются таких же позиций. Убеждены, что только через сотрудничество можно обеспечить процветание региона. В интересах поддержания мира и стабильности подтвердили готовность к плодотворному диалогу с коллегами по Совету в различных форматах и на различных уровнях, включая высший.

В заключение хотел бы вновь подчеркнуть: Россия настроена наращивать контакты со всеми государствами-членами, постоянными участниками, наблюдателями и другими заинтересованными внерегиональными партнерами. Стран и организаций, имеющих статус наблюдателей, в пять раз больше, чем членов Арктического совета. Договорились определить, как оптимально использовать искреннюю заинтересованность внерегиональных стран и различных структур вносить свой вклад в обеспечение интересов народов Арктического региона. Будем всячески укреплять «дух сотрудничества», способствовать наращиванию доверия и взаимопонимания, которые всегда отличали работу Арктического совета.

Вопрос: В своем выступлении Вы подчеркнули, что Арктический совет остается площадкой деполитизированного диалога. Нет ли у Вас опасений, что конфронтация, наблюдаемая между Россией и странами Запада в других сферах, перекинется и на эту площадку? Как этого избежать?

С.В.Лавров: Исходим из того, что в Арктическом совете (АС) существуют свои программные документы, в том числе определяющие не только повестку дня в содержательном смысле, но и применимые процедурные нормы. Это консенсус, который должен быть предметом по всем вопросам, обсуждаемым в Арктическом совете. Считаю, что это одна из уникальных организаций, где выработка консенсуса всегда идет через стремление искреннее учесть позицию партнера, а не за счет «выламывания рук» и ультиматумов. Это важная отличительная черта АС. Исландия прекрасно сохранила эту традицию. Надеюсь, что мы обеспечим преемственность.

Вопрос: Вы предложили возобновить обсуждение вопросов между арктическими государствами на военном уровне. Получила ли эта инициатива отклик у Ваших партнеров, судя по встречам, которые Вы здесь провели?

С.В.Лавров: На неформальном ужине я затрагивал вопросы, возникающие у нас в связи с интересом, который не столько проявляется внутри НАТО, сколько стимулируется отдельными членами этой организации на предмет развертывания программ и действий Североатлантического альянса в арктическом регионе. Привел примеры: вблизи наших границ налаживается постоянное ротационное присутствие, в том числе американских войск; наши соответствующие соседи даже меняют законодательные принципы, чтобы перейти к более активному размещению на своей территории иностранных контингентов и вооружений. Недавно прошел какой-то «семинар по безопасности в Арктическом регионе» с очень забавным составом участников: Арктический совет минус Россия, плюс четыре натовских страны (Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды). Коллеги были не в курсе этого мероприятия. Видимо, оно пока имеет не такой большой резонанс. Тем не менее попросил наших партнеров по АС внимательнее посмотреть на эту историю и не допустить ситуации, чтобы вопросы безопасности были выведены за скобки нашей общей договоренности о том, что восемь стран отвечают за все происходящее в арктическом регионе, в «верхних широтах».

До 2014 г. был важный механизм регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил арктических стран. Они обсуждали вопросы безопасности мореплавания, борьбы с разливами нефти и другими техногенными или природными катастрофами, вопросы поиска и спасения. В 2014 г. по понятным причинам Запад начал разрушать многие инструменты нашего партнерства, в том числе был приостановлен этот механизм. Считаем, что нам всем вполне по силам договориться о его возобновлении. Если сразу на такой высокий уровень некоторым партнерам некомфортно выходить, то предложили начать со встреч военных экспертов генеральных штабов восьми стран. Отказа не услышали, но и конкретной позитивной реакции тоже пока не поступило. Оставили соответствующее предложение нашим партнерам. Надеюсь, что в течение двух лет будем продолжать создавать условия для того, чтобы и этот аспект совместной коллективной безопасности вернулся в работу Арктического совета.

Вопрос (перевод с английского. Адресован С.В.Лаврову): Россия выражала озабоченность по поводу укрепления военного сотрудничества между странами НАТО, в частности Норвегии и США. Что думает Россия насчет военного «задействования» США в Гренландии, что имеет стратегическое значение? Готова ли Россия инвестировать в Гренландию в то время, как китайцы также выражали интерес к инвестированию в эту страну?

С.В.Лавров: Уже не раз комментировали проблемы, связанные с наращиванием военного присутствия у наших границ. Обсуждал и буду сегодня поднимать эту тему с Министром иностранных дел Норвегии.

Норвежские соседи, у которых никогда не было закрепленного в законах принципа постоянного присутствия иностранных военных, пошли сейчас на видоизменение своего законодательства. По сути, все движется к тому, что Госсекретарь США Э.Блинкен однажды назвал «постоянно-ротационное присутствие». Такое «постоянно-ротационное присутствие» наблюдаем и в других частях Европы.

Прежде всего, нас тревожит происходящее у наших границ. Норвегия — наш ближайший сосед, с которым у нас добрые отношения. Но проблемы, связанные с нагнетанием военно-политической напряженности в силу развертывания иностранных войск в Норвегии и Прибалтике, остаются. Помимо наших законных озабоченностей обеспечением своей безопасности есть еще обязательства, принятые в рамках Совета Россия-НАТО в 1997 г. о том, что на территории новых членов альянса не будут на постоянной основе развёртываться контингенты и вооружения НАТО. Сейчас, пользуясь этой игрой слов, на постоянной основе не должны быть существенные боевые силы. Нам объявляют, что может быть «постоянно-ротационное присутствие», в частности в открытую в Вашингтоне обсуждаются планы (поинтересовался вчера на этот счет у Госсекретаря США Э.Блинкена) развертывания дополнительных существенных сил в Польше, что будет прямым нарушением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО 1997 г. Надеюсь, что все страны альянса понимают, что это не внутренний вопрос. Он прямо затрагивает многосторонние обязательства блока перед Российской Федерацией.

Как вчера говорили с Госсекретарем США Э.Блинкеном, мы заинтересованы в том, чтобы вести не только диалог о стратегической стабильности, но и обсуждать в целом ситуацию в сфере контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения. Надеюсь, что в рамках ОБСЕ, где существует соответствующий Форум по сотрудничеству в области безопасности, Запад проявит ответственный подход и прекратит постоянно заявлять о своих односторонних действиях, об учениях, в которых на границах Российской Федерации участвуют десятки тысяч зарубежных войск, специально переброшенных вместе с техникой из США, Канады.

Мы хотим, чтобы был налажен диалог, о котором изначально доваривались в рамках ОБСЕ. В свое время в 90-е годы в Парижской хартии для новой Европы, в Стамбульской декларации саммита ОБСЕ прямо было записано, что вопросы безопасности должны обсуждаться с участием региональных структур в сфере военно-политического сотрудничества, созданные на пространстве ОБСЕ. Прямо упоминались НАТО, ОДКБ. Один раз была робкая попытка при председательстве Греции провести совещание министров иностранных дел с приглашением генеральных секретарей НАТО, ОДКБ, СНГ, представителей европейской внешнеполитической службы. С тех пор ничего подобного не удалось организовать. К сожалению, все упирается в то, что НАТО не считает себя равной всем остальным и как бы исходит из того, что они не могут «опускаться» до уровня диалога с той же самой ОДКБ. Это не единственный пример высокомерия, которое наши западные партнеры в последние годы активно и все с большим удовольствием проявляют на международной арене. Делаем выводы. Будем принимать необходимые меры для того, чтобы надежным образом, без каких-либо вариантов обеспечить нашу безопасность. Но наш приоритет, предпочтение всегда в диалоге. О чем, в том числе мы вчера говорили и с Госсекретарем США Э.Блинкеном.

Что касается Гренландии, это не совсем рядом с нашими границами. Это решение, как я понимаю, датского правительства, в каких формах выполнять свои союзнические обязательства перед США, учитывая в том числе внутреннее государственное устройство Дании, отношения Копенгагена с Гренландией.

У нас есть экономические связи. Мы только что беседовали с представителями Гренландии и Фарерских островов, участвовавших в составе датской делегации в нынешней сессии Совета министров иностранных дел Арктического совета. У нас не такие впечатляющие инвестиции как у КНР, о которой Вы упомянули, но есть экономические, торговые проекты и есть интерес к их расширению. В частности, я предложил, чтобы представители Гренландии, Фарерских островов рассмотрели возможность посещения экономических форумов, проводимых в России, в том числе ПМЭФ.

Вопрос (перевод с английского. Задан обоим министрам): Хотел бы попросить прокомментировать тот факт, что многие люди в Арктике чувствуют себя неловко, оказавшись в эпицентре новой стратегической напряжённости и наращивания сил в регионе. Рассматривали ли вы этот вопрос? Могли бы вы подробнее прокомментировать, как можно было бы облегчить эти озабоченности у людей, живущих в Арктике?

С.В.Лавров: Как Вы и сказали, эти вопросы нам уж задавали, мы на них ответили. Могу подтвердить, что не видим проблем в этом регионе, которые потребовали бы военного решения. Арктический совет не занимается вопросами так называемой «жесткой безопасности», но у него был полезный механизм на уровне генеральных штабов, где рассматривались вопросы морской безопасности, преодоления последствий стихийных и техногенных катастроф, поиска и спасения. Мы за то, чтобы эта практика была восстановлена.

Вопрос (перевод с английского. Адресован С.В.Лаврову): Вы упомянули, что хотели бы, чтобы руководители вооруженных сил собрались и обсудили военные вопросы, связанные с Арктикой. Каким бы мог быть исход такой встречи? Обсуждалось ли место саммита?

С.В.Лавров: Вы третий раз задаёте вопрос, на который я четыре раза ответил.

Насчет предложения о том, чтобы рассматривать в Арктическом совете вопросы, относящиеся к военному делу (military related matters), я отметил, что существовала такая практика. Мы не предлагаем ничего нового кроме того, чтобы ее возобновить. Начальники генеральных штабов или их сотрудники занимались бы не военной деятельностью, а использовали возможности вооружённых сил для того, чтобы решать повседневные вопросы, от которых зависит качество жизни, в том числе преодоление последствий различных катастроф, обеспечение комфортных условий морской деятельности, поиск и спасение в ситуациях, когда нужно выручать людей, попавших в беду.

Что касается вчерашней встречи с Госсекретарем США Э.Блинкеном, и он, и я все сказали прессе. Можно ознакомиться с данными материалами в социальных сетях и в Интернете.