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20.05.2118:01

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Бразилии Т.да Силвой Нунесом

1004-20-05-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с Послом Федеративной Республики Бразилии Т.да Силвой Нунесом по случаю завершения его дипломатической миссии в Москве.

В рамках беседы, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, были подведены итоги совместной работы по укреплению российско-бразильского стратегического партнерства, затронуты актуальные вопросы сотрудничества на международной арене.

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