О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Бразилии Т.да Силвой Нунесом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков провел встречу с Послом Федеративной Республики Бразилии Т.да Силвой Нунесом по случаю завершения его дипломатической миссии в Москве.

В рамках беседы, прошедшей в теплой и дружественной атмосфере, были подведены итоги совместной работы по укреплению российско-бразильского стратегического партнерства, затронуты актуальные вопросы сотрудничества на международной арене.