Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Канады М.Гарно, Рейкьявик, 20 мая 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Рад личному знакомству с Вами. Мы уже виделись вчера на рабочем ужине, но сидели на противоположных концах стола.

Наша встреча весьма своевременна, поскольку в последний раз я встречался с канадскими коллегами в июле 2016 г. Тогда мы провели полноценные переговоры с С.Дионом. А с Х.Фриланд несколько раз пересекались в зарубежных поездках. В последний раз это было в г.Фэрбэнкс «на полях» министерской сессии Арктического совета.