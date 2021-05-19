О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Канады М.Гарно

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 мая «на полях» министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике состоялась беседа Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Канады М.Гарно.

Обсуждались российско-канадское сотрудничество в Арктике и на Севере, нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.