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20.05.2115:51

О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Финляндии П.Хаависто

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

20 мая «на полях» министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась беседа глав внешнеполитических ведомств России и Финляндии С.В.Лаврова и П.Хаависто.

Министры обсудили ряд актуальных вопросов российско-финляндских отношений добрососедства, включая график предстоящих политических контактов и развития приграничного сотрудничества.

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