О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Финляндии П.Хаависто

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

20 мая «на полях» министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике состоялась беседа глав внешнеполитических ведомств России и Финляндии С.В.Лаврова и П.Хаависто.

Министры обсудили ряд актуальных вопросов российско-финляндских отношений добрососедства, включая график предстоящих политических контактов и развития приграничного сотрудничества.