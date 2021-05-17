Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в 12-й министерской встрече Арктического совета

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19-20 мая Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в мероприятиях 12-й министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике (Исландия). Особенностью этой сессии стало то, что она проходила в юбилейный для Арктического совета год.

В выступлении С.В.Лаврова на министерской встрече была дана высокая оценка завершающемуся председательству в Арктическом совете Исландии, отмечено, что в своей арктической политике Россия по-прежнему исходит из того, что в Арктике нет потенциала для конфликтов, подчеркнута преемственность общеарктической повестке и ответственному управлению развитием региона.

По итогам встречи была принята содержательная Декларация, в которой арктические государства подтвердили приверженность миру, стабильности и конструктивному сотрудничеству в высоких широтах, а также определили основные направления дальнейшего продвижения международного взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого развития Арктического региона. Особое внимание было уделено природоохранной деятельности, повышению адаптации и устойчивости региона к последствиям климатических изменений, реализации намеченных проектов сотрудничества. Было обозначено намерение и далее укреплять Арктический совет, в том числе взаимодействие его вспомогательных органов по смежным вопросам.

Впервые за четверть века работы этой организации был принят план на 10-летнюю перспективу.

На сессии председательство в Арктическом совете на 2021-2023 годы перешло к России. Предателем Комитета старших должностных лиц Совета назначен посол особым поручениям МИД России Н.В.Корчунов.