О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Дании в России К.Сендергордом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

19 мая член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Послом Королевства Дания в России Карстеном Сендергордом в его резиденции.

В центре внимания был широкий круг вопросов международной повестки дня, включая тематику министерского заседания Арктического совета, которое сейчас проходит в Рейкьявике и членами которого являются наши страны. В фокусе обмена мнениями были также проблемы, стоящие на европейской повестке дня.

Ректор рассказал об основных направлениях деятельности Академии с акцентом на аналитическую работу, которая ведется Институтом актуальных международных проблем (ИАМП).