Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на открытии конференции под эгидой ЮНКТАД, 20 мая 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Мир сегодня стоит перед множеством вызовов. Негативное воздействие пандемии коронавируса на глобальную социально-экономическую ситуацию усугубляется политическими факторами – ростом конфронтации, центробежными тенденциями в многосторонней торговле, злоупотреблением протекционистскими мерами, применением нелегитимных односторонних ограничений. Происходит эскалация различных противоречий между государствами, что грозит самыми серьезными последствиями для мировой экономики.

Мы являемся свидетелями фрагментации и разрушения устоявшихся трансграничных цепочек кооперационных связей. Наносится ущерб благосостоянию граждан, подрываются перспективы глобального экономического роста, а значит – возможности эффективной реализации задач развития, предусмотренных в том числе Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. (Повестка-2030). Выбор площадки ЮНКТАД для обсуждения этих острых вопросов представляется оправданным. Актуальность такого мероприятия продиктована подготовкой к предстоящей Министерской конференции ЮНКТАД-XV, в числе одной из важнейших задач которой видится формирование широкой объединительной глобальной повестки дня по вопросам торговли и развития на ближайшую перспективу.

Твердо убеждены, что только четкое следование согласованным в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) многосторонним торговым правилам, отказ от протекционистских мер и максимально широкий учет коллективных интересов позволят мировому сообществу эффективно бороться с глобальными угрозами. При этом любые многосторонние антикризисные инициативы должны носить согласованный характер, не затрагивать аспекты национального суверенитета, реализовываться при координирующей роли ООН.

Россия поддерживает реализацию Повестки-2030, принятие которой стало возможным благодаря проявленной странами приверженности многостороннему сотрудничеству, принципам равноправия, общей ответственности и солидарности.

Наша страна успешно реализует Повестку-2030 и уверенно движется в сторону выполнения Целей устойчивого развития (ЦУР) на национальном уровне. В прошлом году Россия представила Добровольный национальный обзор достижения ЦУР, содержащий сведения о наших основных достижениях в экономической, социальной и природоохранной сферах за первую пятилетку с момента согласования глобальных целей.

Россия также вносит вклад в реализацию Повестки-2030 через оказание финансовой и технической помощи заинтересованным странам, ежегодный объем которой превышает 1 млрд долл. США. Приоритетными получателями российской помощи являются государства СНГ.

С учетом растущего числа региональных интеграционных объединений и повышения их веса в мировой политике важным представляется налаживание механизма координации и обмена опытом между ними. Интеграционные объединения обладают мощным ресурсом для реализации ЦУР, преодоления негативных последствий пандемии, скорейшего постковидного восстановления мировой экономики. Налаживание межрегионального диалога представляется конструктивным шагом, препятствующим откату к блоковому противостоянию и позволяющим эффективно бороться с «перекосами» в части злоупотребления односторонними ограничительными мерами и «правом сильного».

В этой связи считаем своевременной инициативу белорусских и барбадосских партнеров по запуску диалогового механизма между интеграционными объединениями и подключению к этому процессу ЮНКТАД. Это полностью соответствует мандату Конференции, чей авторитетный экспертный потенциал представляется крайне востребованным в контексте задачи повышения роли региональных экономических связей в глобальных усилиях по реализации ЦУР.

Значимой движущей силой в обеспечении устойчивого и инклюзивного экономического роста для нашей страны является региональная интеграция, в первую очередь в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Одной из основных его целей является создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения. И мы с удовлетворением наблюдаем ускорение темпов достижения ЦУР странами ЕАЭС в областях, отнесенных к сфере компетенции наднациональных органов Союза.

Общий рынок и его «четыре свободы» – движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы – предоставляют странам-членам ЕАЭС неоспоримые конкурентные преимущества на пути к достижению таких ЦУР, как полное искоренение нищеты, обеспечение продовольственной безопасности, устойчивый экономический рост и всеохватная индустриализация.

ЕАЭС завершил к настоящему моменту этап становления в качестве эффективной международной организации региональной экономической интеграции и перешел в стадию раскрытия своего потенциала как ключевого инструмента обеспечения устойчивого экономического развития, налаживания кооперационных связей, усиления конкурентоспособности стран Союза и продвижения их экономических интересов на международной арене.

Союз выдержал испытание на прочность в условиях пандемии коронавирусной инфекции, продемонстрировав, что включенность в интеграционные процессы позволяет гораздо эффективнее решать задачу поддержания экономической устойчивости при чрезвычайных обстоятельствах, в том числе неэкономического характера. Подтверждением тому служат последние статистические данные международных организаций. Уже в текущем году ожидается, что показатели роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) по всем странам ЕАЭС будут лучше прошлогодних.

Отдельно стоит сказать о последней по счету, но имеющей, на наш взгляд, важное значение, семнадцатой ЦУР, посвященной активизации механизмов глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Речь идет о действующих на евразийском пространстве эффективных финансовых институтах, призванных сгладить различия в уровнях экономического развития между странами-членами и их регионами, создать базу для дальнейшего устойчивого роста. К ним, в частности, относятся Евразийский банк развития (ЕАБР) и Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР).

Одновременно отмечаем, что для повышения выгоды от процесса регионализации и достижения наибольшего эффекта важно, чтобы интеграционные объединения развивали связи с другими экономическими блоками, также стремящимися к повышению благосостояния населения и переходу на рельсы устойчивого развития. В этой связи приветствуем развивающееся сотрудничество между ЕАЭС и Андским сообществом, АСЕАН, МЕРКОСУР, Тихоокеанским альянсом, Африканским союзом, другими интеграционными объединениями.

Институционализация связей ЕАЭС со странами и объединениями Евразийского континента является одним из элементов продвижения выдвинутой в 2015 г. Президентом Российской Федерации В.В.Путиным инициативы Большого Евразийского партнерства (БЕП), которая предусматривает формирование широкого общеконтинентального интеграционного контура, сопрягающего национальные и региональные стратегии развития на евразийском континенте в целях построения единого пространства сотрудничества и доверия на основе принципов равенства, взаимоуважения и учета национальных особенностей друг друга.

В активе ЕАЭС – шесть крупных международных торговых договоров: с Вьетнамом, Ираном, Сингапуром, Сербией, два с Китаем. Прорабатываются аналогичные договоренности с Египтом и Израилем, готовится запуск переговоров с Индией. Обсуждается возможность запуска новых переговорных треков с перспективными торговыми партнерами. Налажено сотрудничество по линии Евразийской экономической комиссии с рядом других евразийских стран и интеграционных объединений – в частности, с Исполнительным комитетом СНГ и Секретариатом АСЕАН.

Осуществляются также по большей части технические контакты между ЕЭК и ЕК. ЕАЭС готов к приданию этим пока техническим контактам более системного и содержательного характера.

Значительный потенциал для развития межрегиональной интеграции в контексте реализации Повестки-2030 видим также в деятельности региональных экономических комиссий ООН. Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН и Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), в которых принимает участие Россия, имеют широкую договорную базу в таких областях, как транспорт, энергетика, торговля, охрана окружающей среды. В профильных органах этих комиссий ведется активная работа, направленная на развитие транзитного потенциала стран, связуемости, гармонизацию отраслевых стандартов. На площадках этих структур ежегодно проводятся форумы по устойчивому развитию, позволяющие оценить на региональном уровне ситуацию с реализацией Повестки-2030, учитывая при этом действующие и формирующиеся экономические интеграционные образования.

Желаю Вам успехов в работе.