Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на 12-й министерской сессии Арктического совета, Рейкьявик, 20 мая 2021 года

Уважаемый г-н Председатель,

Уважаемые коллеги,

В этом году мы отмечаем 25-летие Арктического совета, который остается ведущей межправительственной площадкой для деполитизированного диалога в высоких широтах. Отрадно, что сегодняшняя сессия проходит в очном формате. Считаем такую демонстрацию сплоченности в решении вопросов развития Заполярья весьма своевременной. Благодарим исландских хозяев за гостеприимство и прекрасную организацию нашей работы.

Завершающееся председательство Исландии было весьма насыщенным. Несмотря на пандемию, проделана большая работа. Важнейшим достижением стало согласование стратегического плана Арктического совета – первого в истории документа такого перспективного планирования, отражающего общее для всех видение стоящих перед нашими странами задач на ближайшее десятилетие.

Принимая у Исландии эстафету председателя на следующие два года, Россия намерена поддерживать в Организации «дух сотрудничества». Укреплять конструктивное взаимодействие между всеми государствами-членами, повышать нашу готовность к поиску оптимальных решений для Арктики и населяющих ее жителей. Считаем важным в предстоящий период обеспечить преемственность повестки дня Совета и начатых ранее проектов и инициатив.

Все мы согласны в том, что именно государства-члены Совета несут особую ответственность за происходящее в этом регионе. Поддерживаем идею проведения саммита арктических государств, когда для этого созреют нeобходимыe условия. Если это случится в период российского председательства, будем готовы это сделать. В любом случае, саммит (когда он будет хорошо подготовлен) станет значимым событием в определении долгосрочных стратегических задач арктического сотрудничества.

Как крупнейшая арктическая держава Россия видит приоритетом деятельности Арктического совета сбалансированное продвижение устойчивого развития Заполярья в социальном, экономическом и природоохранном измерениях. Считаем необходимым способствовать укреплению ведущей роли Совета в коллективных усилиях по обеспечению ответственного управления регионом и решению имеющихся проблем. Важно при этом содействовать синергии с другими региональными форматами.

Арктика – территория мира, стабильности и конструктивного взаимодействия. Констатируем, что такой же позиции придерживаются все наши партнеры. Убежден, что только через сотрудничество можно обеспечить процветание Арктики. Важно распространять позитивные взаимоотношения стран-членов Арктического совета и на военную сферу, прежде всего через возобновление многостороннего диалога арктических государств по линии генеральных штабов вооруженных сил.

Россия выступает за то, чтобы наши общие усилия направить прежде всего на улучшение благосостояния и качества жизни людей в Арктике, повышать доступность услуг в сфере образования и здравоохранения, расширять гуманитарные, в том числе молодежные обмены, поддерживать начинания, направленные на сохранение самобытности и наследия коренных народов Севера, сообразуясь в том числе с целями и задачами Международного десятилетия языков коренных народов ООН в период с 2022 по 2032 гг.

Выделю в этой связи конкретный проект, который был предложен Россией и одобрен всеми участниками Арктического совета. Имею в виду проект цифровизации языкового и культурного наследия коренных народов. С будущего года такая платформа должна заработать в интернете.

Россия намерена всемерно содействовать дальнейшей адаптации региона к глобальным климатическим изменениям. Требуется постоянно совершенствовать систему мониторинга за окружающей средой, стремиться минимизировать антропогенное воздействие на природу, добиваться выполнения положений Парижского соглашения по климату и Повестки дня в области устойчивого развития-2030. Важно сконцентрироваться на сохранении биоразнообразия Арктики, ее уникальной экосистемы, предупреждении загрязнения на море и на суше. Готовы и считаем важным отрабатывать практическое взаимодействие по совместному реагированию на эти и другие вызовы.

В условиях изменения климата особую актуальность приобретает обеспечение устойчивой и безопасной морской деятельности в Арктике. Здесь бурно развивается судоходство, способствующее диверсификации транспортных путей между Атлантикой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Возрастает роль Арктики в обеспечении глобальной энергетической безопасности, общих усилиях по переходу к климатически нейтральной экономике.

Хочу подчеркнуть необходимость уделять пристальное внимание усилиям по линии структур Арктического совета в интересах реализации Полярного кодекса и договоренностей, достигнутых в рамках Международной морской организации. Мы – за продолжение сотрудничества в рамках Арктического форума береговых охран, расширение его взаимодействия с Арктическим советом в целях укрепления потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации.

Считаем важным принять решение о модальностях работы механизма по финансированию проектной деятельности, направленной на сокращение загрязнения окружающей среды в Арктике и развитие практического сотрудничества в области экологии между арктическими государствами.

Выступаем также за скорейшее вступление в силу подписанного три года назад Соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана. Рассматриваем его как серьезный шаг на пути продвижения экосистемного подхода к управлению морскими ресурсами в регионе.

Залогом более полного раскрытия экономического потенциала Заполярья является создание комфортной среды для инвестиций. При этом освоение должно вестись в соответствии с высокими экологическими стандартами и при уважении особенностей традиционного образа жизни местного населения. Важно, чтобы работающие здесь представители бизнеса проявляли социальную ответственность, содействовали упрочению отношений с коренными народами региона.

Выступаем за дальнейшее взаимодействие нашего форума с Арктическим экономическим советом. Поддерживаем расширение кооперации между приарктическими регионами наших стран, налаживание связей по линии местных торгово-промышленных палат.

Придаем большое значение продвижению научного сотрудничества, в том числе за счет расширения совместной морской исследовательской деятельности в высоких широтах.

Россия последовательно выступает за укрепление Арктического совета как ключевого формата межправительственного сотрудничества в Арктическом регионе, за продолжение практики регулярных контактов между нашей структурой и иными действующими в высоких широтах организациями.

Хотел бы подтвердить, что Россия открыта к конструктивному взаимодействию со всеми государствами-членами, постоянными участниками, наблюдателями Арктического совета, а также другими заинтересованными внерегиональными партнерами. Убеждены, что «дух сотрудничества», свойственный нашей организации, будет способствовать укреплению доверия и взаимопонимания в регионе в целом.

В заключение хочу поблагодарить за добрые слова в адрес российского председательства и поддержку Программы, утвержденной Правительством Российской Федерации и содержащей более ста мероприятий. Общий слоган нашего «двухлетия» звучит как «Ответственное управление для устойчивой Арктики».

Более подробная презентация нашей Программы содержится в распространенных материалах, поэтому ограничусь этим и буду исходить из того, что вы получили презентацию.

Спасибо.

***

Мы признательны за высокую оценку наших предложений Программы председательства, за поддержку российских усилий, которая прозвучала сегодня у всех делегаций. Будем стараться не подвести наших партнеров.

Презентация распространена в письменном виде. Делаем ее публичной.