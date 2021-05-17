Новости
20.05.2113:57
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотова с Послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации К.Джалали
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
20 мая заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации О.В.Сыромолотов принял Посла Исламской Республики Иран в России К.Джалали по его просьбе.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальной международной контртеррористической повестке дня и обсудили состояние и перспективы российско-иранского взаимодействия в данной области.